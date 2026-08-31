Túlio Amâncio pede demissão da Globo após intrigas e vai para SBT
Comunicador deixou a emissora carioca nesta segunda-feira, 31
O jornalista Túlio Amâncio, visto como uma das apostas da TV Globo na cobertura política, deixou a emissora nesta segunda-feira, 31. Em fevereiro, ele saiu da Band para integrar a GloboNews, onde estreou oficialmente no dia 2 de março. Cerca de três meses depois, em junho, foi transferido para o jornal local do Distrito Federal, o que foi visto como um “rebaixamento”.
Agora, Túlio já acertou com o SBT News e estreia na nova emissora na próxima semana, após o feriado de 7 de setembro. No canal paulista, o jornalista vai atuar como comentarista político, mas também poderá aparecer em reportagens para os telejornais.
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