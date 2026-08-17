Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Cultura

Tudo que você precisa saber sobre o novo filme dos ‘X-Men’

Reboot da Marvel terá Sadie Sink, Kit Connor e outros nomes confirmados no elenco e chega aos cinemas em 2028

Por Pedro Godoy 17 ago 2026, 20h52
Um palco escuro com um telão exibindo o logo amarelo e desgastado dos X-Men e a data 5.5.28. Abaixo, um grupo de oito pessoas, incluindo homens e mulheres, em pé, vestindo roupas elegantes, com um homem à direita falando em um microfone
Anúncio do elenco do novo filme dos 'X-Men' (Marvel Studios/Reprodução)
Continua após publicidade
Tudo que você precisa saber sobre o novo filme dos ‘X-Men’ Priorizar nos meus resultados Google

A família de mutantes mais famosa da cultura pop está chegando aos cinemas com uma nova versão, agora dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Com previsão de chegar aos cinemas em maio de 2028, o novo filme dos X-Men será dirigido por Jake Schreier (Thunderbolts*). Na sexta-feira, 14, durante a D23, convenção da Disney na Califórnia, os primeiros nomes do elenco do reboot foram confirmados. Reunimos tudo que você precisa saber sobre essa nova versão dos mutantes.

[ATENÇÃO: O texto contém spoilers de Homem-Aranha: Um Novo Dia]

Após aparecer pela primeira vez em Homem-Aranha: Um Novo Dia, Sadie Sink vai reprisar seu papel como Jean Grey nesta nova fase dos X-Men. Personagem fundamental para a equipe, a mutante é uma das mais poderosas do grupo e tem telepatia e telecinese como seus principais poderes.

Após semanas de rumores e teorias, o restante do elenco do filme foi confirmado. O ator britânico Kit Connor, conhecido por seu trabalho em Heartstopper, será o Ciclope, líder dos X-Men. Seus poderes consistem em poderosas rajadas de energia pelos olhos, e ele é o par romântico de Jean Grey. Segundo o ator, em entrevista ao Good Morning América, essa nova versão será diferente das anteriores. “Eu cresci com os filmes originais, de muitas formas, e é muito legal porque parece que estamos fazendo uma versão super diferente, uma nova perspectiva, o que é muito divertido”, explicou.

Siga
Continua após a publicidade

O elenco também contará com Samara Weaving, de Casamento Sangrento, como Emma Frost; Christopher Abbott, de Girls, como o Professor Xavier; o indicado ao Oscar Adam Driver, conhecido pela franquia Star Wars, como o vilão Sr. Sinistro; e Maya Boyd como a nova Tempestade.

Mas a principal surpresa foi a revelação de que a atriz em ascensão Inde Navarrette, que se destacou por seu papel em Obsessão, foi escalada para viver Vampira, uma das personagens mais amadas pelos fãs.

Continua após a publicidade

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou que mais surpresas e anúncios sobre o filme devem chegar em breve. É esperado que mutantes como Fera, Noturno, Magneto e Mística sejam anunciados futuramente.

A primeira aparição dos X-Men nas telonas aconteceu no início dos anos 2000, com um elenco estrelado por Hugh Jackman, até então pouco conhecido, como Logan/Wolverine, Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart como Charles Xavier e Halle Berry como Tempestade.

Continua após a publicidade

Ainda sob o comando da Fox, os mutantes ganharam novos filmes, incluindo uma trilogia que funcionou como uma espécie de prelúdio, estrelada por Michael Fassbender como Magneto, James McAvoy como Professor Xavier e Jennifer Lawrence como Mística.

A produção deu origem a novos capítulos da franquia, como X-Men: Primeira Classe, de 2011, X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, de 2014, X-Men: Apocalipse, de 2016, e X-Men: Fênix Negra, de 2019.

Continua após a publicidade

A primeira trilogia, por sua vez, foi formada por X-Men, de 2000, X-Men 2, de 2003, e X-Men: O Confronto Final, de 2006.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Disney
Filmes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).