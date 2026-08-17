Tudo que você precisa saber sobre o novo filme dos ‘X-Men’

A família de mutantes mais famosa da cultura pop está chegando aos cinemas com uma nova versão, agora dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Com previsão de chegar aos cinemas em maio de 2028, o novo filme dos X-Men será dirigido por Jake Schreier (Thunderbolts*). Na sexta-feira, 14, durante a D23, convenção da Disney na Califórnia, os primeiros nomes do elenco do reboot foram confirmados. Reunimos tudo que você precisa saber sobre essa nova versão dos mutantes.

[ATENÇÃO: O texto contém spoilers de Homem-Aranha: Um Novo Dia]

Após aparecer pela primeira vez em Homem-Aranha: Um Novo Dia, Sadie Sink vai reprisar seu papel como Jean Grey nesta nova fase dos X-Men. Personagem fundamental para a equipe, a mutante é uma das mais poderosas do grupo e tem telepatia e telecinese como seus principais poderes.

Após semanas de rumores e teorias, o restante do elenco do filme foi confirmado. O ator britânico Kit Connor, conhecido por seu trabalho em Heartstopper, será o Ciclope, líder dos X-Men. Seus poderes consistem em poderosas rajadas de energia pelos olhos, e ele é o par romântico de Jean Grey. Segundo o ator, em entrevista ao Good Morning América, essa nova versão será diferente das anteriores. “Eu cresci com os filmes originais, de muitas formas, e é muito legal porque parece que estamos fazendo uma versão super diferente, uma nova perspectiva, o que é muito divertido”, explicou.

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O elenco também contará com Samara Weaving, de Casamento Sangrento, como Emma Frost; Christopher Abbott, de Girls, como o Professor Xavier; o indicado ao Oscar Adam Driver, conhecido pela franquia Star Wars, como o vilão Sr. Sinistro; e Maya Boyd como a nova Tempestade.

Mas a principal surpresa foi a revelação de que a atriz em ascensão Inde Navarrette, que se destacou por seu papel em Obsessão, foi escalada para viver Vampira, uma das personagens mais amadas pelos fãs.

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O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou que mais surpresas e anúncios sobre o filme devem chegar em breve. É esperado que mutantes como Fera, Noturno, Magneto e Mística sejam anunciados futuramente.

A primeira aparição dos X-Men nas telonas aconteceu no início dos anos 2000, com um elenco estrelado por Hugh Jackman, até então pouco conhecido, como Logan/Wolverine, Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart como Charles Xavier e Halle Berry como Tempestade.

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Ainda sob o comando da Fox, os mutantes ganharam novos filmes, incluindo uma trilogia que funcionou como uma espécie de prelúdio, estrelada por Michael Fassbender como Magneto, James McAvoy como Professor Xavier e Jennifer Lawrence como Mística.

A produção deu origem a novos capítulos da franquia, como X-Men: Primeira Classe, de 2011, X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, de 2014, X-Men: Apocalipse, de 2016, e X-Men: Fênix Negra, de 2019.

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A primeira trilogia, por sua vez, foi formada por X-Men, de 2000, X-Men 2, de 2003, e X-Men: O Confronto Final, de 2006.