Tudo que você precisa saber sobre a nova Semana do Cinema

Continua após a publicidade A 9ª edição da Semana do Cinema acontece entre 10 e 16 de setembro de 2026, com ingressos promocionais em cinemas de todo o país. As sessões iniciadas antes das 17h custarão R$ 10, enquanto os demais horários terão ingressos a R$ 12, inclusive aos finais de semana. A promoção não é válida para pré-estreias, shows e salas especiais. Além dos ingressos com preços reduzidos, o público poderá encontrar combos promocionais de pipoca e refrigerante. As condições podem variar de acordo com cada rede de cinema. Idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência, a iniciativa busca ampliar o acesso ao cinema. Desde sua criação, a Semana do Cinema já levou mais de 26,7 milhões de pessoas às salas. Continua após a publicidade Quais cinemas participam da promoção? Entre as principais redes participantes estão Cinemark, Cinépolis, UCI Cinemas e Cinesystem, além de outros exibidores associados à FENEEC e à ABRAPLEX. A adesão pode variar conforme a unidade, por isso vale conferir a programação e as condições diretamente no site ou aplicativo do cinema escolhido. Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no X Seguir no Linkedin Seguir no Threads Seguir no Tiktok Seguir no Telegram Quais filmes estarão em cartaz? A programação reúne opções para diferentes públicos, incluindo grandes lançamentos, produções nacionais e filmes que chegam aos cinemas durante o período da promoção. Entre os títulos que poderão ser conferidos nas salas participantes estão: Continua após a publicidade

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Homem-Aranha: Um Novo Dia

Após o mundo ter esquecido seu nome, Peter Parker inicia um novo capítulo em sua vida, conciliando as aulas da faculdade, um trabalho de meio período e sua responsabilidade como o Homem-Aranha. Mas quando uma força misteriosa começa a desmantelar a cidade de dentro para fora, Peter se vê preso entre inimigos poderosos, legados antigos e aliados inesperados.

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A Odisseia

Após a Guerra de Troia, Odisseu enfrenta uma perigosa jornada de volta para Ítaca, encontrando criaturas como o Ciclope Polifemo, as Sereias e Calipso pelo caminho.

Minha Melhor Amiga

Júlia e Clara, duas jovens senhoras na casa dos 50 anos, resolvem sair da rotina juntas e conhecer a Europa. A decisão foi tomada após elas se despedirem das filhas, Manu e Isadora, que embarcaram para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas as faz idealizar as férias perfeitar com suas meninas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado.

Ponto Sem Retorno

Em um mundo devastado por um vírus, poucos sobreviveram. Entre eles está Hig, um piloto que resistiu à epidemia, mas perdeu sua esposa. Agora, os sobreviventes vivem sob ameaça dos Ceifadores, saqueadores que vagam em busca do que sobrou.

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2

A trama acompanha novamente as irmãs Sally e Gillian Owens lidando com o retorno da antiga maldição de que todo homem que se apaixona por uma mulher da família acaba morrendo. O estopim acontece quando a filha de Sally descobre novos poderes e segredos do clã, unindo as bruxas em uma nova batalha multigeracional

A Maravilhosa Árvore Encantada

Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Eles são transportados para terras fantásticas, renovando os laços familiares através de suas aventuras.

O Convite

A trama acompanha Joe e Angela e como o casamento deles caiu na rotina. Angela convida os vizinhos Kayla e Shane para um coquetel e, inesperadamente, eles descobrem que os vizinhos podem estar organizando orgias semanais.