Tudo que você precisa saber sobre a nova Semana do Cinema
Promoção acontece de 10 a 16 de setembro em redes de todo o país, com descontos também em combos de pipoca e refrigerante
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Após o mundo ter esquecido seu nome, Peter Parker inicia um novo capítulo em sua vida, conciliando as aulas da faculdade, um trabalho de meio período e sua responsabilidade como o Homem-Aranha. Mas quando uma força misteriosa começa a desmantelar a cidade de dentro para fora, Peter se vê preso entre inimigos poderosos, legados antigos e aliados inesperados.
A Odisseia
Após a Guerra de Troia, Odisseu enfrenta uma perigosa jornada de volta para Ítaca, encontrando criaturas como o Ciclope Polifemo, as Sereias e Calipso pelo caminho.
Minha Melhor Amiga
Júlia e Clara, duas jovens senhoras na casa dos 50 anos, resolvem sair da rotina juntas e conhecer a Europa. A decisão foi tomada após elas se despedirem das filhas, Manu e Isadora, que embarcaram para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas as faz idealizar as férias perfeitar com suas meninas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado.
Ponto Sem Retorno
Em um mundo devastado por um vírus, poucos sobreviveram. Entre eles está Hig, um piloto que resistiu à epidemia, mas perdeu sua esposa. Agora, os sobreviventes vivem sob ameaça dos Ceifadores, saqueadores que vagam em busca do que sobrou.
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2
A trama acompanha novamente as irmãs Sally e Gillian Owens lidando com o retorno da antiga maldição de que todo homem que se apaixona por uma mulher da família acaba morrendo. O estopim acontece quando a filha de Sally descobre novos poderes e segredos do clã, unindo as bruxas em uma nova batalha multigeracional
A Maravilhosa Árvore Encantada
Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Eles são transportados para terras fantásticas, renovando os laços familiares através de suas aventuras.
O Convite
A trama acompanha Joe e Angela e como o casamento deles caiu na rotina. Angela convida os vizinhos Kayla e Shane para um coquetel e, inesperadamente, eles descobrem que os vizinhos podem estar organizando orgias semanais.