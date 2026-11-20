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O documentário “Tudo Pode Ser Visto” de Nathan Fielder mergulha na vida de Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, condenada por fraude. Fielder tenta desvendar a verdade por trás da mulher que enganou investidores, revelando a complexa relação entre autenticidade e manipulação nos dias que antecedem sua prisão. Uma análise fascinante sobre o poder da mídia e a busca pela verdade.

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Ao negociar os limites da filmagem de um documentário sobre seu último mês em liberdade, que seria em maio de 2023, Elizabeth Holmes garante ao diretor e ator Nathan Fielder que ele terá total acesso à casa e ao cotidiano dela com o marido, Billy Evans, e seus filhos, William, com quase 2 anos, e Invicta, de 3 meses. Fundadora da infame startup Theranos e condenada a onze anos de prisão por conspiração e fraude, ela reforça que tudo poderia ser visto pelas câmeras do canadense e do codiretor Lance Oppenheim. A promessa se tornou o nome do inventivo documentário Tudo Pode Ser Visto (You Can See Everything, Estados Unidos, 2026), que estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira 26, já carimbado como um fenômeno de público e de crítica nos Estados Unidos — e cotadíssimo para o Oscar. A escolha do título, vale ressaltar, é irônica: mesmo após duas horas e 54 minutos de duração do filme, fica claro que as câmeras sempre ligadas não são suficientes para estipular o que é verdadeiro ou encenado — especialmente quando todos os envolvidos são mestres da manipulação.

A briga é boa: de um lado do ringue está a peso pesado Elizabeth Holmes, que prometeu revolucionar a medicina com exames feitos a partir de poucas gotas de sangue. Enganou investidores com uma tecnologia que não funcionava e, no auge, teve a empresa avaliada em 9 bilhões de dólares. Do outro, Nathan Fielder, uma das figuras mais originais e desconcertantes da TV americana — e um especialista na arte de ludibriar —, desenvolveu uma espécie de subgênero do reality show. Na edição mais recente do programa em questão, O Ensaio, de 2022, da HBO, ele oferece a pessoas comuns a possibilidade de ensaiar acontecimentos difíceis de suas vidas, como revelar um segredo a amigos ou “treinar” antes de ter um filho. Faz isso reproduzindo ambientes inteiros, contratando atores e simulando diferentes desdobramentos de conversas e decisões. O que parece uma experiência de autoajuda se revela uma investigação irônica sobre a ansiedade e as idiossincrasias das relações humanas.

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O encontro em Tudo Pode Ser Visto entre as duas figuras peculiares aconteceu quase por acaso. Na tentativa de recuperar a própria imagem, a ex-empresária e o marido procuraram a badalada produtora A24, conhecida por seu catálogo de filmes independentes e autorais, dispostos a abrir as portas da intimidade familiar. A ideia era humanizar Elizabeth após a ampla exposição de seu julgamento e o sucesso da série The Dropout, do canal Hulu, que dramatizou sua trajetória com liberdade ficcional e rendeu a Amanda Seyfried o Emmy de melhor atriz por sua interpretação da empresária. Fielder e Oppenheim se interessaram pelo projeto e estipularam com o casal como seriam as filmagens: a equipe acompanharia os 34 dias anteriores à prisão, em 30 de maio de 2023, e Fielder poderia, até mesmo, morar com a família — o que ele negou, inicialmente, mas acabou topando no processo. O resultado dessa imersão é fascinante.

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A primeira metade do filme apresenta esse cotidiano em clima de thriller cômico, marcado por reviravoltas de bastidores e conversas desconcertantes. Acostumado a distinguir autenticidade de representação, Fielder pena nas tentativas de arrancar, sem sucesso, uma confissão ou um arrependimento da ex-empresária — é hilária a reação dele quando a moça de cabelo loiro desgrenhado garante que não só é inocente como nunca, nunca na vida, mentiu. Billy, o marido, é um tempero à parte: obsessivo, ele parece controlar a esposa e até cria um avatar dela em 3D para servir de “companhia” às crianças enquanto a mãe estiver na cadeia. O filme sugere que Elizabeth talvez seja uma presa fácil de homens dominadores, ou seria o contrário? No caso da Theranos, ela diz ter sido enganada pelo ex-namorado e principal parceiro de negócios, Ramesh “Sunny” Balwani, também condenado por fraude.

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Na segunda parte do longa, o que era insólito se torna estapafúrdio — no bom sentido. Sem a protagonista, que acaba de ser presa, Fielder quer alguém com quem possa desabafar e procura Amanda Seyfried. Ela topa interpretá-la novamente para o documentário, preenchendo as lacunas do que não foi gravado — além de dramatizar as possíveis atitudes de Elizabeth longe das câmeras, segundo a imaginação de Fielder. Assim, o foco do que é debatido muda: não se trata mais da índole de Elizabeth, mas, sim, do quão inquietante é o poder do cinema e da TV em lucrar sobre pessoas reais. Fielder provoca Amanda pelos efeitos nocivos da série sobre a vida de Elizabeth. A atriz devolve a acusação: qual seria a intenção do documentário sobre esse caso? Um novo tribunal paralelo? Moral da história: diante dos pecados do próximo há sempre um espelho pronto para expor verdades inconvenientes.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022