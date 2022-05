Tudo o que sabemos sobre ‘Obi-Wan Kenobi’, nova série de ‘Star Wars’

Qualquer fã de Star Wars sabe que a frase “Que a Força esteja com você” é o cumprimento padrão de todo Jedi. Por causa da semelhança fonética com a frase em inglês (may the Force be with you) com a dia 4 de maio (may the fourth), a data passou a considerada pelos fãs como Dia de Star Wars. E no dia 27 de maio, um dos mais poderosos Jedi, o mestre Obi-Wan Kenobi, que treinou o jovem Anakin Skywalker antes de ele se tornar o temido Darth Vader, vai ganhar uma série própria no Disney+, ambientada dez anos depois dos eventos do filme Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith. Vale lembrar que a franquia completará no dia 25 de maio, dois dias antes da estreia da série, 45 anos do lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança nos Estados Unidos.

Com a trama envolta em sigilo, a Disney divulgou pouquíssimas coisas a respeito da série. A seguir contamos o que já se sabe a respeito:

Sim, Darth Vader vai voltar!

A série marcará o retorno dos atores Ewan McGregor, como Obi-Wan, e Hayden Christensen, como Darth Vader. Nos três primeiros filmes, Hayden havia interpretado apenas Anakin, sem vestir a armadura do vilão. Agora, o mais temido dos lordes Siths estará de volta. O elenco contará ainda com Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Maya Erskine, Simone Kessell e Benny Safdie. A direção da série é de Deborah Chow, que também dirigiu o elogiadíssimo Mandalorian.

Obi-Wan sem o sabre de luz:

A minissérie estava prevista para estrear no dia 25 de maio, mas foi adiada em dois dias, para o dia 27. Toda semana deverá estrear um episódio novo, mas os dois primeiros vão entrar no ar simultaneamente. A série será ambientada dez anos após os eventos de A Vingança dos Sith. Naquele filme, Obi-Wan Kenobi trava uma batalha com Anakin e o deixa para morrer no planeta de lava Mustafar. Anakin, agora transformado em um lorde sith, sobrevive dentro da armadura de Vader. É a partir deste ponto que a série avança. Os Jedis são perseguidos pelo Império e Obi-Wan esconde-se no planeta Tatooine, onde Luke Skywalker, um dos filhos de Anakin, está escondido. Para não ser descoberto pelo Império, Obi-Wan não usa os poderes da força e abandona seu sabre de luz, mas acompanha de longe o crescimento de Luke.

Novo planeta Daiyu:

A série apresentará ainda um novo planeta, Daiyu, onde boa parte da trama será ambientada. Diferente dos outros cenários da franquia, o planeta será urbano e remeterá à cidade de Hong Kong, com vida noturna bastante agitada. Obi-Wan sairá de Tatooine e visitará uma série de novos planetas.

