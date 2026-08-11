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Cultura

‘Tropa de Elite 2’ é eleito uma das 100 melhores continuações do cinema por site americano

Longa estrelado por Wagner Moura foi um dos destaques do levantamento do 'IndieWire'

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h09 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h38
Wagner Moura em Tropa de Elite 2
Wagner Moura em Tropa de Elite 2 (Bento Marzo/Divulgação/VEJA)
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‘Tropa de Elite 2’ é eleito uma das 100 melhores continuações do cinema por site americano Priorizar nos meus resultados Google

Considerado um dos maiores sucessos do cinema nacional, Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro somou mais de 10 milhões de espectadores desde seu lançamento, em 2010. Nesta semana, o filme de José Padilha foi eleito uma das 100 melhores continuações da história do cinema em um levantamento feito pelo site americano IndieWire.

Estrelado por Wagner Moura, o longa despontou na 66ª posição no top 100 do ranking.

A franquia é uma das mais renomadas do cinema brasileiro, tendo conquistado o Urso de Ouro do Festival de Berlim em 2007, quando Tropa de Elite foi exibido primeiro. A publicação também considerou obras como O Exterminador do Futuro 2, Star Wars: Episódio V — O Império Contra-Ataca e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban entre as melhores sequências.

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Quem conquistou o primeiro lugar foi o filme Magic Mike XXL (2015), de Gregory Jacobs, que desbancou o clássico O Poderoso Chefão: Parte II (1974), do cineasta Francis Ford Coppola. Em terceiro lugar, quem aparece é 2046 – Os Segredos do Amor, do chinês Wong Kar-Wai, seguido pelos títulos O Mundo de Apu, em quarto lugar, e Madrugada dos Mortos, em quinto.

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