‘Tropa de Elite 2’ é eleito uma das 100 melhores continuações do cinema por site americano

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Um dos maiores sucessos do cinema nacional, “Tropa de Elite 2: O inimigo agora é outro” foi eleito uma das 100 melhores continuações da história do cinema pelo site americano IndieWire. O longa de José Padilha, estrelado por Wagner Moura, alcançou a 66ª posição, destacando-se entre obras como “O Poderoso Chefão: Parte II”.

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Considerado um dos maiores sucessos do cinema nacional, Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro somou mais de 10 milhões de espectadores desde seu lançamento, em 2010. Nesta semana, o filme de José Padilha foi eleito uma das 100 melhores continuações da história do cinema em um levantamento feito pelo site americano IndieWire.

Estrelado por Wagner Moura, o longa despontou na 66ª posição no top 100 do ranking.

A franquia é uma das mais renomadas do cinema brasileiro, tendo conquistado o Urso de Ouro do Festival de Berlim em 2007, quando Tropa de Elite foi exibido primeiro. A publicação também considerou obras como O Exterminador do Futuro 2, Star Wars: Episódio V — O Império Contra-Ataca e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban entre as melhores sequências.

Quem conquistou o primeiro lugar foi o filme Magic Mike XXL (2015), de Gregory Jacobs, que desbancou o clássico O Poderoso Chefão: Parte II (1974), do cineasta Francis Ford Coppola. Em terceiro lugar, quem aparece é 2046 – Os Segredos do Amor, do chinês Wong Kar-Wai, seguido pelos títulos O Mundo de Apu, em quarto lugar, e Madrugada dos Mortos, em quinto.

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