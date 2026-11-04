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Cultura

Troca de farpas entre apresentador e comentarista causa climão na GloboNews

Episódio aconteceu durante cobertura das eleições nos Estados Unidos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 09h44 | Atualizado em 4 nov 2026, 10h31
Estúdio de TV com apresentador de terno escuro no centro, olhando para a direita. À esquerda, quatro comentaristas em videochamada. À direita, apresentadora de blazer rosa sorrindo, com mapa dos EUA ao fundo
Apresentador e comentaristas da GloboNews (TV/Reprodução)
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Troca de farpas entre apresentador e comentarista causa climão na GloboNews Priorize VEJA no Google

Uma troca de farpas entre Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli provocou um momento de constrangimento durante a cobertura das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, na GloboNews, na terça-feira, 3. A situação aconteceu quando o apresentador passou a palavra ao comentarista e perguntou sobre o comportamento do eleitorado republicano.

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Magnoli, no entanto, interrompeu a condução e disse que pretendia abordar outro assunto. “Ele quer falar do voto republicano. Por que, Demétrio?”, questionou Cosme. “Não, não é do voto republicano que eu quero falar”, rebateu o sociólogo.

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Diante da resposta, o apresentador demonstrou irritação e explicou que apenas seguia o roteiro da transmissão. “Então fale do que você quiser. Estava aqui a sua sugestão de pergunta, eu só segui o roteiro”, respondeu. Magnoli ainda retrucou: “Bom, não conheço esse roteiro, mas enfim…”. Foi quando Cosme encerrou a discussão com uma expressão de impaciência, em tom irônico. “Eu mereço”, disse, arrancando risadas desconfortáveis no estúdio.

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