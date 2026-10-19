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Cultura

Três revelações da série documental sobre Marília Mendonça no Prime Video

Documentário em quatro partes sobre a cantora goiana estreou em primeiro lugar na plataforma

Por Lucas Almeida 19 out 2026, 13h39
15/03/2019 Viçosa-MG - Crédito: Divulgação
Marília Mendonça (Divulgação/.)
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Três revelações da série documental sobre Marília Mendonça no Prime Video Priorize VEJA no Google

A série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco estreou na sexta-feira, 16, e chegou ao primeiro lugar entre as produções mais vistas do Prime Video. Em quatro episódios, a diretora Susanna Lira reconstrói a trajetória da cantora a partir de um acervo de 530 000 imagens e 50 000 vídeos, além de mensagens e áudios de WhatsApp, extraídos do celular e do computador de Marília. Dão depoimento a mãe, Ruth, o irmão, João Gustavo, as amigas Maiara & Maraísa, parceiros de composição e colegas como Paula Fernandes e Zezé Di Camargo. Entre lembranças conhecidas e muitas lágrimas, a série traz à tona histórias pouco contadas. Abaixo, três delas.

O romance por trás de De Quem É a Culpa?

Lançada em 2017 no DVD Realidade, De Quem É a Culpa? é uma das baladas mais românticas de Marília. A série revela quem a inspirou: o fotógrafo e diretor audiovisual Flaney Gonzallez, que acompanhou a cantora em projetos como os registros da turnê europeia de 2019. A relação foi breve. “Acho que ela ficou com ele uma vez”, conta Maiara, da dupla com Maraísa. Qualquer encontro, por mais curto que fosse, podia virar música.

A briga com os parceiros da Seu Hit

Ainda antes da fama, Marília começou a compor com o coletivo cearense Seu Hit, de nomes como Vine Show, Vinicius Poeta e Junior Gomes. Quando ela foi gravar o DVD Realidade, em Manaus, os compositores não queriam cobrar pelas músicas que ela ia interpretar, mas Marília fazia questão de pagar. Poeta disse que não daria preço: ela podia pagar o mesmo que pagava a todo mundo.

Segundo Vine Show, alguém repassou o recado com maldade, e Marília reagiu: “Então agora eu sou todo mundo”. A amizade acabou ali. Na gravação do DVD, um segurança chegou a tentar tirar os compositores do local, e só não conseguiu porque outras pessoas que trabalhavam no disco intervieram. Vine Show descreve aquele show como o maior trauma que tinha vivido até então. Eles nunca tiveram a chance de acertar as contas com a cantora.

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A menina que bancava o pai da casa

Marília assumiu cedo um papel de adulta. Na série, a mãe da cantora, Ruth Moreira, conta que a filha, ainda jovem, costumava dizer a ela: “Você é a mãe e eu sou o pai”. Não era exagero. Em Goiânia, o dinheiro mal dava para o básico, e Ruth comprava uma única marmita para dividir no almoço com Marília e o caçula, João Gustavo. A virada veio quando a filha começou a ganhar dinheiro com a música. Marília tinha ganhado o primeiro violão aos 11 anos, escreveu a primeira música, Minha Herança, aos 12, e aos 13 já compunha para o escritório do empresário Wander Oliveira. A família fez, enfim, uma compra farta no mercado, cena que ficou gravada na memória do irmão.

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