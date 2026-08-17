Três papéis memoráveis de Hayden Panettiere na Sessão da Tarde

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A atriz Hayden Panettiere, estrela de ‘Heroes’ e ‘Nashville’, faleceu neste domingo, 16, aos 36 anos. Relembre três de seus papéis mais icônicos na ‘Sessão da Tarde’, filmes que marcaram a juventude de muitos no Brasil. Descubra as performances que a tornaram um rosto querido nas telinhas e telonas.

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Estrela da televisão americana, a atriz Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. Além de séries como Nashville e Heroes, Hayden também marcou presença em uma série de filmes que fizeram sucesso no Brasil. Confira, a seguir, três papéis memoráveis de Hayden na Sessão da Tarde.

As Apimentadas: Tudo ou Nada (2006)

https://youtu.be/go3ELJdpkx4?is=PCNJw8zYmeFTBhn7

Clássico adolescente dos anos 2000, a trama tem Hayden na pele da protagonista Britney Allen. Na história, a capitã das líderes de torcida precisa se adaptar a uma nova realidade após se mudar para um bairro periférico e concorrer a uma vaga em um videoclipe da cantora Rihanna.

Um Presente para Helen (2004)

https://youtu.be/I7RLeOL2mjU?is=ZIDAfI6FanatOXwG

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Protagonizada por Kate Hudson, a história acompanha uma mulher que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ter que assumir a criação dos sobrinhos depois que a irmã e o cunhado morrem em um trágico acidente. Na época das gravações, Hayden tinha apenas 13 anos, e deu vida a Audrey Davis, a filha mais velha do casal falecido.

Sonhos no Gelo (2005)

https://youtu.be/_Aihbjnmxrc?is=pG0Q89QnsQNzCsGD

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Ambientada nos ringues de patinação, a história acompanha Casey (Michelle Trachtenberg), uma amante da física que decide usar a ciência para aprimorar os saltos do esporte, e acaba se apaixonando pelo gelo. Hayden interpreta Gen Harwood, a jovem talentosa que é pressionada pela mãe a seguir no esporte. Protagonista do longa, Trachtenberg morreu no ano passado, aos 39 anos.