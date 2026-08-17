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Cultura

Três papéis memoráveis de Hayden Panettiere na Sessão da Tarde

Atriz que morreu aos 36 anos estrela clássicos da faixa vespertina

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 09h43 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h20
Duas jovens loiras, vestindo uniformes de líder de torcida brancos e vinho com o logo PVH em um megafone, sentadas em carteiras escolares. A garota em primeiro plano sorri levemente, olhando para a direita, enquanto a outra, desfocada, observa ao fundo.
Cena do filme ‘As Apimentadas: Tudo ou Nada’ (Universal/Reprodução)
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Três papéis memoráveis de Hayden Panettiere na Sessão da Tarde Priorizar nos meus resultados Google

Estrela da televisão americana, a atriz Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. Além de séries como Nashville e Heroes, Hayden também marcou presença em uma série de filmes que fizeram sucesso no Brasil. Confira, a seguir, três papéis memoráveis de Hayden na Sessão da Tarde.

As Apimentadas: Tudo ou Nada (2006)

https://youtu.be/go3ELJdpkx4?is=PCNJw8zYmeFTBhn7

Clássico adolescente dos anos 2000, a trama tem Hayden na pele da protagonista Britney Allen. Na história, a capitã das líderes de torcida precisa se adaptar a uma nova realidade após se mudar para um bairro periférico e concorrer a uma vaga em um videoclipe da cantora Rihanna.

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Um Presente para Helen (2004)

https://youtu.be/I7RLeOL2mjU?is=ZIDAfI6FanatOXwG

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Protagonizada por Kate Hudson, a história acompanha uma mulher que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ter que assumir a criação dos sobrinhos depois que a irmã e o cunhado morrem em um trágico acidente. Na época das gravações, Hayden tinha apenas 13 anos, e deu vida a Audrey Davis, a filha mais velha do casal falecido.

Sonhos no Gelo (2005)

https://youtu.be/_Aihbjnmxrc?is=pG0Q89QnsQNzCsGD

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Ambientada nos ringues de patinação, a história acompanha Casey (Michelle Trachtenberg), uma amante da física que decide usar a ciência para aprimorar os saltos do esporte, e acaba se apaixonando pelo gelo. Hayden interpreta Gen Harwood, a jovem talentosa que é pressionada pela mãe a seguir no esporte. Protagonista do longa, Trachtenberg morreu no ano passado, aos 39 anos.

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Morte
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