Três papéis memoráveis de Hayden Panettiere na Sessão da Tarde
Atriz que morreu aos 36 anos estrela clássicos da faixa vespertina
Estrela da televisão americana, a atriz Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. Além de séries como Nashville e Heroes, Hayden também marcou presença em uma série de filmes que fizeram sucesso no Brasil. Confira, a seguir, três papéis memoráveis de Hayden na Sessão da Tarde.
As Apimentadas: Tudo ou Nada (2006)
https://youtu.be/go3ELJdpkx4?is=PCNJw8zYmeFTBhn7
Clássico adolescente dos anos 2000, a trama tem Hayden na pele da protagonista Britney Allen. Na história, a capitã das líderes de torcida precisa se adaptar a uma nova realidade após se mudar para um bairro periférico e concorrer a uma vaga em um videoclipe da cantora Rihanna.
Um Presente para Helen (2004)
https://youtu.be/I7RLeOL2mjU?is=ZIDAfI6FanatOXwG
Protagonizada por Kate Hudson, a história acompanha uma mulher que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ter que assumir a criação dos sobrinhos depois que a irmã e o cunhado morrem em um trágico acidente. Na época das gravações, Hayden tinha apenas 13 anos, e deu vida a Audrey Davis, a filha mais velha do casal falecido.
Sonhos no Gelo (2005)
https://youtu.be/_Aihbjnmxrc?is=pG0Q89QnsQNzCsGD
Ambientada nos ringues de patinação, a história acompanha Casey (Michelle Trachtenberg), uma amante da física que decide usar a ciência para aprimorar os saltos do esporte, e acaba se apaixonando pelo gelo. Hayden interpreta Gen Harwood, a jovem talentosa que é pressionada pela mãe a seguir no esporte. Protagonista do longa, Trachtenberg morreu no ano passado, aos 39 anos.