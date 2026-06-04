Morta nesta quinta-feira, 4, aos 56 anos, a quadrinista franco-iraniana Marjane Satrapi deixou um legado de resistência e valorização feminina em sua obra. Autora do aclamado Persépolis, ela dedicou seus escritos à vida das mulheres iranianas, que passaram a ser cada vez mais controladas e oprimidas depois da revolução islâmica de 1979. Confira, a seguir, três livros indispensáveis para entender a obra da autora:

Persépolis (Quadrinhos na Cia, 2007)

Crítica ferrenha do governo teocrático iraniano, “Persépolis”, de Satrapi, narra sua infância em Teerã, e a luta contra as restrições impostas pela liderança islâmica do Irã após a revolução de 1979. A obra é um relato autobiográfico sobre a vida da autora antes e depois da tomada de poder, apresentando através de um olhar inocente a mudança radical na vida das mulheres iranianas.

Bordados (Quadrinhos na Cia, 2010)

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Tradicional nas famílias iranias, o bordado ganha no livro um significado mais sombrio: além do trabalho manual, a palavra também se refere na língua original à cirurgia de reconstituição de hímem a que muitas mulheres locais se submetes para atender às exigências de moralidade do regime dos aiatolás sem abrir mão dos próprios desejos. Na trama, autora narra a complexidade das relações femininas acompanhando um grupo d e mulheres que se reúne na casa de sua avó.

Mulher, Vida, Liberdade (Quadrinhos na Cia 2024)

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Trabalho mais recente da lista, a obra reúne uma série de artistas e especialistas para narrar os detalhes dos movimentos de protesto contra os regimes do aiatolás. Inclusive aqueles que foram escondidos pela censura. A ebulição parte do assassinato da jovem Mahsa Amini, espancada até a morte pela polícia em 2022 por não usar o hijab de maneira “correta”. A morte desencadeou protestos sem precedentes em todo o país, que ganham vida no relato duro e necessário de Marjane.