Três filmes para ver com a criançada no cinema durante as férias de julho

Com as férias de julho, salas de cinema de todo o país se preparam para receber milhões de crianças e seus pais. Estas são as três principais estreias do mês que contemplam a faixa etária:

Minions e Monstros

Quando: 2 de julho

O terceiro longa protagonizado pelas criaturas amarelas as representa durante a década de 1920, dentro da qual um dos membros da trupe, James, se torna um verdadeiro apaixonado pelo cinema, cujos dotes chamam a atenção de um produtor relevante. Assim os minions ganham a ideia de realizar um filme sobre monstros, o que os faz acidentalmente invocar entidades verdadeiras. Quando a situação sai do controle, são também eles os responsáveis por deter os vilões que ameaçam engolir Hollywood. A aventura diverte como esperado e destaca uma das melhores qualidades dos personagens centrais: suas ligações ao humor físico que era regra nos tempos do cinema mundo, quando reinavam Charles Chaplin e Buster Keaton.

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Moana

Quando: 8 de julho

O mais novo live-action da Disney transforma as peripécias aquáticas da garota Moana e do semideus Maui em cenas banhadas em computação gráfica e interpretadas pela atriz novata Catherine Laga’aia ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson, que já havia emprestado a voz para o personagem superpoderoso nas animações. O projeto conta com uma nova canção original composta por Lin Manuel Miranda e promete agradar as crianças que já são fãs do filme original.

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Homem-Aranha: Um Novo Dia

Quando: 30 de julho

O quarto filme do super-herói interpretado por Tom Holland se passa após os eventos de Sem Volta Para Casa (2021), que levaram à necessidade de que todo o mundo esquecesse da existência de Peter Parker. Totalmente isolado, o jovem agora tenta levar um cotidiano mundano como universitário e se reconectar aos antigos amigos. Suas intenções, porém, são perturbadas por transformações repentinas em seus poderes e o surgimento de uma ameaça cataclísmica, que o leva a firmar novas alianças com rostos amados dos quadrinhos Marvel.

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