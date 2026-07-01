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Cultura

Três filmes para ver com a criançada no cinema durante as férias de julho

Circuito exibidor prepara opções vibrantes para crianças e seus pais, a começar por 'Minions e Monstros'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 18h14 | Atualizado em 1 jul 2026, 20h06
Um Minion amarelo com um olho e óculos prateados, vestindo macacão jeans manchado de tinta, abraça um bebê verde com tentáculos no rosto e roupão bege, que acena. Outro Minion de dois olhos aparece à esquerda, e um megafone preto está no chão. O fundo é escuro com equipamentos de estúdio
Terceiro filme estrelado pelos Minions extrai humor do cinema dos anos 1920 e de monstruosidades diversas (//Divulgação)
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Três filmes para ver com a criançada no cinema durante as férias de julho Priorize VEJA no Google

Com as férias de julho, salas de cinema de todo o país se preparam para receber milhões de crianças e seus pais. Estas são as três principais estreias do mês que contemplam a faixa etária:

Minions e Monstros
Quando: 2 de julho

O terceiro longa protagonizado pelas criaturas amarelas as representa durante a década de 1920, dentro da qual um dos membros da trupe, James, se torna um verdadeiro apaixonado pelo cinema, cujos dotes chamam a atenção de um produtor relevante. Assim os minions ganham  a ideia de realizar um filme sobre monstros, o que os faz acidentalmente invocar entidades verdadeiras. Quando a situação sai do controle, são também eles os responsáveis por deter os vilões que ameaçam engolir Hollywood. A aventura diverte como esperado e destaca uma das melhores qualidades dos personagens centrais: suas ligações ao humor físico que era regra nos tempos do cinema mundo, quando reinavam Charles Chaplin e Buster Keaton.

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Moana
Quando: 8 de julho

O mais novo live-action da Disney transforma as peripécias aquáticas da garota Moana e do semideus Maui em cenas banhadas em computação gráfica e interpretadas pela atriz novata Catherine Laga’aia ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson, que já havia emprestado a voz para o personagem superpoderoso nas animações. O projeto conta com uma nova canção original composta por Lin Manuel Miranda e promete agradar as crianças que já são fãs do filme original.

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Homem-Aranha: Um Novo Dia
Quando: 30 de julho

O quarto filme do super-herói interpretado por Tom Holland se passa após os eventos de Sem Volta Para Casa (2021), que levaram à necessidade de que todo o mundo esquecesse da existência de Peter Parker. Totalmente isolado, o jovem agora tenta levar um cotidiano mundano como universitário e se reconectar aos antigos amigos. Suas intenções, porém, são perturbadas por transformações repentinas em seus poderes e o surgimento de uma ameaça cataclísmica, que o leva a firmar novas alianças com rostos amados dos quadrinhos Marvel.

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