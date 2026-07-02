Três filmes para fugir das crianças durante as férias de julho

Não só as crianças merecem uma boa ida ao cinema durante o mês de julho. Pais que buscam uma trégua durante os 30 dias de férias escolares podem recorrer a alguns títulos ou voltados a dramas adultos, ou carregados de imagens inapropriadas para menores. Confira os três maiores lançamentos do tipo:

O Convite

Quando: 9 de julho, com sessões antecipadas a partir do dia 2

Joe (Seth Rogen) já foi um músico independente descolado, mas hoje é um professor de música desiludido. Angela (Olivia Wilde) já foi uma tiete apaixonada, e hoje é uma dona de casa neurótica. Em plena crise matrimonial, o casal recebe os vizinhos Piña (Penélope Cruz) e Hawk (Edward Norton) para uma noite de queijos e vinhos, sem esperar que o encontro duplo desembocará em algumas horas caóticas, dentro das quais eles enfrentarão dilemas sobre suas próprias vidas sexuais e perguntas difíceis sobre o que esperam do casamento. Apesar do tema central espinhoso, O Convite é a comédia mais hilária do ano até então, ancorada em atuações afiadas do quarteto central, um roteiro afiado e uma direção precisa de Wilde, que extrai o máximo de uma locação apenas.

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A Morte do Demônio: Em Chamas

Quando: 9 de julho

Após o sucesso de Obsessão e Backrooms: Um Não-Lugar, o cinema de terror americano continua a oferecer arrepios ao público. Em Chamas é o sexto filme da franquia A Morte do Demônio e tem direção do francês Sébastien Vaniček, que se destacou pelo longa independente Infestação em 2023. Desta vez, o terror grotesco acomete uma viúva que busca consolo no lar dos antigos sogros, que, em vez disso, se transformam em entidades sobrenaturais.

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A Odisseia

Quando: 16 de julho

Um dos títulos mais aguardados do ano, A Odisseia dá nova vida ao texto clássico de Homero, agora transformado em superprodução estrelada por Matt Damon. Na trama, o herói grego Odisseu embarca em uma viagem exaustiva de volta à casa após o fim da Guerra de Troia. Para chegar de volta a Ítaca, ele enfrenta ameaças como o ciclope Polifemo (Ryan Hurst), devorador de homens, e a feiticeira Circe (Charlize Theron), que transforma seus algozes em porcos. Para além dos supracitados, o elenco ainda conta com nomes de alto calibre como Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Elliot Page, Benny Safdie e Jon Bernthal, entre outros.

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