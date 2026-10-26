Três documentários — e uma série — para saber mais sobre as tensões políticas em Israel

Nesta terça-feira, 27, as eleições legislativas de Israel podem tirar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do poder e mudar o rumo não só da nação, como do conflito travado por ela na Faixa de Gaza. Caso isso ocorra, ele será o terceiro candidato alinhado a Donald Trump a perder uma eleição nesta semana, depois de Aleksandar Vučić na Sérvia e Flávio Bolsonaro no Brasil.

Confira a seguir três documentários (e uma série fictícia) para entender melhor as tensões na região:

Sem Chão

Onde assistir: MUBI (disponível para compra no Apple TV e Prime Video)

Documentário vencedor do Oscar em 2025, a produção acompanha o ativista palestino Basel Adra e o jornalista israelense Yuval Abraham diante da destruição de comunidades palestinas em Masafer Yatta, na Cisjordânia ocupada. Dirigido por um coletivo palestino-israelense, formado por Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal e Rachel Szor, o longa explora elementos centrais das tensões políticas envolvendo Israel.

Israel, uma Terra Duplamente Prometida

Onde assistir: Prime Video e Claro TV+

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Dividida em duas partes, a série documental dirigida por William Karel e Blanche Finger conta a história do povo judeu e da criação do Estado de Israel, acompanhando momentos cruciais do conflito vivido desde 1897, passando por relatos históricos da guerra árabe-israelense de 1948 até a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

NAZA

Em cartaz nos cinemas

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Dirigido pelos mesmos vencedores de Sem Chão, Yuval Abraham e Rachel Szor, o documentário acompanha ataques e operações militares realizadas por Israel na Faixa de Gaza. Filmada secretamente nos telhados de Tel Aviv, a produção analisa os sistemas políticos e de inteligência artificial implementados no conflito, reunindo depoimentos anônimos de 24 soldados e oficiais israelenses que destrincham os bastidores da seleção de alvos e o cálculo de mortes de civis palestinos na guerra. O longa quebrou o recorde de ovação no Festival de Cinema de Veneza com 24 minutos e meio de aplausos e foi vencedor do Prêmio Especial do Júri de 2026, gerando grande repercussão internacional.

Fauda

Disponível na Netflix

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No ar desde 2015, o seriado se tornou o mais visto da história da emissora israelense Yes com o lançamento da quinta temporada, na qual o agente especial Doron (Lior Raz) lida com os desdobramentos dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. “Quero que o público estrangeiro olhe nos olhos do meu personagem e enxergue o que sentimos naqueles dias. Como eles se sentiriam se isso acontecesse em seus países? Quero que as pessoas abram os olhos”, disse Raz — que também é roteirista da obra — ao New York Times.

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