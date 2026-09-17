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Cultura

Travis Kelce, marido de Taylor Swift, é vítima de golpe milionário

Astro da NFL foi citado em esquema de fraude financeira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h22 | Atualizado em 17 set 2026, 10h52
Taylor Swift e Travis Kelce
Taylor Swift e Travis Kelce (Michael Owens/Getty Images)
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Travis Kelce, marido de Taylor Swift, é vítima de golpe milionário Priorizar nos meus resultados Google

O jogador de futebol americano Travis Kelce, marido de Taylor Swift, está entre as vítimas de um esquema de fraude financeira que movimentou mais de 35 milhões de dólares (cerca de 185 milhões de reais) nos Estados Unidos. O caso veio à tona na condenação do empresário Siddharth Jawahar, apontado como responsável pelo golpe.

Jawahar foi condenado a 11 anos de prisão por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que operou por meio da empresa de investimentos Swiftarc Capital LLC, sediada no Texas, entre 2015 e 2023. Segundo a acusação, ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os anteriores, enquanto ocultava perdas financeiras.

O empresário teria aplicado cerca de 10 milhões de dólares dos mais de 35 milhões recebidos dos investidores. O restante teria sido utilizado para manter o que os promotores chamaram de “um estilo de vida extravagante”, com jatos particulares, imóveis sofisticados, restaurantes e títulos em clubes privados.

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O nome de Kelce foi mencionado por um promotor durante a audiência de condenação, realizada na terça-feira, 15. Ainda não se sabe quanto o atleta investiu na empresa nem quando teria feito o aporte. O jogador do Kansas City Chiefs não foi acusado de participar da fraude.

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Kelce não seria o único atleta com nome envolvido no esquema. Em 2021, a revista Forbes havia citado investimentos dos jogadores da NBA Gary Harris, Tim Hardaway Jr. e Mason Plumlee em fundos ligados à Swiftarc. Jawahar se declarou culpado de três acusações de fraude eletrônica em janeiro deste ano e foi condenado a pagar 31,35 milhões de dólares em restituição às vítimas.

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