‘Transformaram os homens em personagens bobocas, idiotas’, diz Edwin Luisi

Quase duas décadas depois do sucesso de crítica e público, Edwin Luisi, 79 anos, volta a contar a história da travesti alemã Charlotte von Mahlsdorf (1928-2002), que durante e após o nazismo sobreviveu à perseguição, ao preconceito e à violência. A peça Eu sou minha própria mulher, que na primeira montagem lhe rendeu os prêmios Shell e APTR, discute temas ainda mais atuais nos dias de hoje, como a LGBTfobia e o totalitarismo. Em conversa no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), o ator fala sobre o que lhe atrai nesta personagem, mais uma vez.

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“A gente hoje tem uma dramaturgia muito mais voltada para a mulher, porque a mulher teve lutas muito poderosas, fortes, extremamente consequentes. Os autores se debruçaram sobre a temática feminina, transformando os homens em personagens fracos, bobocas, idiotas. E isso não me supria como ator, falar sobre esse tipo de homem. Depois da mulher sendo valorizada, aí sim veio a pauta das minorias. Com isso o movimento negro foi extremamente importante, não que negro seja minoria. Mas surgiram vários atores negros extremamente maravilhosos dentro da dramaturgia. A questão dos gays, quando montei a peça pela primeira vez, ainda era incipiente. (… ) O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. (… ) Ao mesmo tempo em que as coisas avançam, um grupo quer voltar para trás. O ódio por esse avanço faz com que pessoas matem. A mulher avança, aí tem um grupo que odeia esse avanço e quer matar mulher. São ódios reprimidos. Esses assuntos pertinentes precisam estar na discussão. Não estou fazendo essa peça por oportunismo. É um assunto com que estou contribuindo para o momento da civilização e da estrutura brasileira. Há pouco tempo um rapaz veio falar para mim: ‘Com a sua peça, meus pais começaram a me aceitar’. Olha, devo ter ajudado outras pessoas”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).