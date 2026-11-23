Um dos filmes mais aguardados de 2026, Vingadores: Doutor Destino ganhou seu trailer final nesta segunda-feira, 23. A prévia destaca alguns dos personagens e revela novos detalhes da trama, que promete marcar o próximo grande evento do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Veja o trailer:

Embora os filmes de super-heróis já não tenham a mesma popularidade de alguns anos atrás, o retorno de Chris Evans como Steve Rogers e de Robert Downey Jr. no papel de Victor Doom, o Doutor Destino, aumentou a expectativa dos fãs. Os dois atores marcaram a trajetória do estúdio nos cinemas e agora retornam à franquia em novos papéis.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o trailer também dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas celebraram o reencontro com personagens conhecidos, outros criticaram a falta de cores da produção e demonstraram cansaço com a fórmula dos filmes de super-heróis. Confira algumas das reações:

Ai gente filme de super herói em pleno 2026? Já passou da hora de mudar o disco! Essa franquia dos vingadores já não tem mais de onde extrair história e ficam inventando coisas pra lucrar em cima desses nerdolas https://t.co/GiJX3LN8Xb — gabe (@gabeetuita) November 23, 2026

Continua após a publicidade

O Ciclope gritando "A mim, meus X-Men" e os X-Men, Vingadores, Thunderbolts e Quarteto Fantástico respondendo arrepiou todos os cabelos do meu corpo 🥹 Esse crossover é o sonho de todo nerd. pic.twitter.com/ikKUkbxitW — Jamesons (@SiteJamesons) November 23, 2026

O universo cinematográfico da marvel acabou com vingadores ultimato… https://t.co/YBu7gEzg6L — tijuc🅰️🦁 (@ali__som) November 23, 2026

Continua após a publicidade

Finalmente o Thor casca grossa. Ninguém aguentava mais o que fizeram com ele no Thor: Amor e Trovão. Esse filme vai ser bom, os irmãos russos são isso aí, sabem fazer filme de herói como ninguém. Não duvido nada esse Vingadores bater 3 bi na bilheteria https://t.co/otPQQUDl5X — Dudu Chagas (@duduchagass) November 23, 2026

Eu vendo o Ciclope falar "A mim, meus X-Men!", e depois Destino vencer um a um so sem piedade, ainda mais porque eles irão destruir o universo do Homem Aranha do Tobey Maguire em Vingadores Doomsday. pic.twitter.com/mobio7msst — Matheus Veríssimo (@verissimomath01) November 23, 2026

Entregaram fan service, entregaram cenas emocionantes, mostrou luta. Mostrou que a historia não vai ser só boneco se batendo, é historico, é o ano da marvel !! Esse ciclope parece que vai ser o definitivo dos cinemas#Vingadores #Xmen #Ciclope pic.twitter.com/NyIfJ8UmtH — Aguinar (@Aguinar0000) November 23, 2026

Continua após a publicidade

Que equipe horrível dos vingadores. Eles realmente pegaram os piores pra dar destaque em doomsday. Que venha guerras secretas pra dar protagonismo a quem realmente importa: Wanda, peter parker e doutor estranho. https://t.co/LQ1XydJjqQ — Charles (@Charlliegpt) November 23, 2026

QUE TRAILER LINDO MANOOOOO

VINGADORES CARAMBA

O TRAILER MAIS EPICO DA MARVEL

HNQNSIXIWU3JRJR F E JXIXJWNRMGN T SCBJDIEIGJDKEOWND F AIQN FIDICJWNENCISIWINF RKSNDNEJCIWJNRKCIWKENNFICOWME CJKWKEMF

EHDJENFNSIJQJRKCME.

FNEHSKCKSM

WCHDJ END Y EUFIZJW RD pic.twitter.com/TXduRmrEBH — Felipe Cariatti VAI VER DOOMSDAY (@Felipecariatti) November 23, 2026

vc vai assistir vingadores doomsday so por causa de uma frase???? eu no cinema quando ver o ciclope falando "a mim meus xmen": pic.twitter.com/UBo4jQfcsn — bru ⊗ (@orostorm_) November 23, 2026

Continua após a publicidade

🚨 A MIM MEUS X-MEN!!! CARA QUE CENA ABSOLUTE CINEMA OS X-MEN E OS VINGADORES EM UMA CENA 360° ESSE FILME VAI SER KUITO FODA‼️ pic.twitter.com/9bSJrGokZO — 1𝘨𝘶𝘪𝘵𝘶𝘶 ᱬ♥︎ (@igitu191) November 23, 2026