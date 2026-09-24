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Cultura

Trailer exclusivo de Largados e Pelados Brasil 4 mostra primeiro casal formado em meio ao perrengue; veja

Quarta temporada leva dez brasileiros à África do Sul, onde enfrentarão 21 dias de sobrevivência em meio à escassez de água e animais perigosos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h07 | Atualizado em 24 set 2026, 12h32
Quatro pessoas sorridentes, vestindo trajes rústicos e colares, posam em ambiente natural. Uma mulher à esquerda e um homem ao centro, ambos com o torso nu, sorriem. Outra mulher e um homem à direita usam roupas de pele e têm o rosto sujo de terra. Ao fundo, bandeiras do Brasil e dos EUA tremulam em mastros de madeira
Elenco de Largados e Pelados - Campeões do Mundo, do canal Discovery  (Discovery/Reprodução)
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A quarta temporada de Largados e Pelados Brasil vai colocar dez brasileiros diante de um dos ambientes mais hostis já explorados pela franquia. A partir de 18 de outubro, às 20h45, Discovery e HBO Max exibem a nova edição do reality, gravada na chamada Savana Negra, na África do Sul, região atingida pela pior seca em um século. Além da luta por água e alimento, os participantes terão de lidar com a presença de animais potencialmente letais, como a mamba-negra — e com uma novidade inédita no programa brasileiro: o surgimento do primeiro casal da história da atração. VEJA teve acesso exclusivo ao trailer da nova fase do programa. Confira:

Divididos em cinco duplas mistas, os participantes permanecerão 21 dias no território africano. A missão exige conhecimentos de sobrevivência, resistência física e capacidade de adaptação diante da escassez extrema de recursos. Ao longo de sete episódios, eles precisarão encontrar maneiras de obter água, buscar alimento e construir estratégias para permanecer no ambiente sem as comodidades básicas.

O elenco reúne profissionais com experiências variadas. Estão na disputa Arjuna Sundara, guia e professor de escalada; Sara Parra, assadora profissional; Sócrates Demitres, ex-militar e fabricante de facas artesanais; Marcelly Mota, guia de turismo; Rajnee Om, terapeuta holística e personal trainer; Bruno Fonseca, bombeiro civil, socorrista e técnico de enfermagem; Fabiola Zuckert, guia de ecoturismo; Carlos Albertini, engenheiro civil; Aline Lopes, bancária; e Dinho, médico.

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Além dos obstáculos impostos pela natureza, o convívio entre os participantes terá papel importante na temporada. A pressão provocada pelo ambiente extremo deve abrir espaço para amizades, desentendimentos e alianças. Entre as novidades anunciadas está o primeiro romance a surgir dentro da versão brasileira do reality, acrescentando uma dimensão pessoal à disputa pela sobrevivência.

Na estreia, em 18 de outubro, Discovery e HBO Max apresentam dois episódios consecutivos, a partir das 20h45. Depois, a partir do domingo seguinte, a exibição passa a ser semanal, com um episódio por semana. No canal do Discovery no YouTube, o primeiro episódio ficará disponível a partir de 19 de outubro.

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A produção é da Nippur Media para a Warner Bros. Discovery. Adriana Cechetti e Luciana Soligo supervisionam a produção para a WBD, enquanto Gerardo Brandy responde pela produção geral. Ana Megna, Gonzalo Lema e José Carlos Gachuz são os produtores executivos da Nippur Media.

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