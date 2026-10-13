Trailer de novo ‘Nárnia’ mostra cenários e figurinos exuberantes

O primeiro trailer de Nárnia: O Sobrinho do Mago foi divulgado na tarde desta terça-feira, 13, e revelou a abordagem da cineasta Greta Gerwig para uma das sagas literárias infantojuvenis mais célebres da história. Diferente dos filmes lançados entre 2005 e 2010, a nova versão se debruçará sobre o sexto livro publicado por C. S. Lewis e adornará a história com estilização própria das chamadas “rock óperas”, que levam o glamour e a fantasia dos musicais ao máximo

O tom remete a filmes como Tommy (1975) e Jesus Cristo Superstar (1973), o que fica claro no vídeo por meio dos cenários exuberantes e coloridos, assim como pela escolha da música: Stairway to Heaven, da banda Led Zeppelin. Confira:

O Sobrinho do Mago acompanha o garoto Digory (David McKenna) e sua vizinha Polly (Beatrice Campbell) que — tal qual Edmundo, Susana e companhia — encontram uma passagem para o mundo mágico de Nárnia. Também estão confirmados no elenco Carey Mulligan, Daniel Craig, Emma Mackey, Ciarán Hinds e Meryl Streep, que dá voz ao leão Aslan.

Continua após a publicidade

Gerwig explicou a escolha inusitada à revista Empire: “Eu queria alguém que já estivesse acima dos 70 e, portanto, tivesse uma sabedoria que só vem com a experiência, mas que também pudesse canalizar o maravilhamento de uma criança. Outro requisito era ser uma das melhores atrizes da história — e essa lista não é muito longa”. Essa é a segunda parceria entre a cineasta e Streep, sete anos depois de Adoráveis Mulheres.

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial