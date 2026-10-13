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Cultura

Trailer de novo ‘Nárnia’ mostra cenários e figurinos exuberantes

Filme é dirigido por Greta Gerwig e inspirado nas chamadas "rock óperas" dos anos 1970, como 'Tommy' e 'Jesus Cristo Superstar'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 16h28 | Atualizado em 13 out 2026, 16h30
Uma mulher de cabelo escuro e vestido prateado brilhante caminha por um corredor futurista, com luzes intensas e fumaça ao fundo. Duas crianças a seguem, uma de vestido escuro e outra de shorts. O ambiente é escuro com detalhes em vermelho e laranja, e um lustre em formato de polvo no teto. Há estruturas metálicas e elementos que parecem engrenagens ou tubulações nas laterais. A cena tem uma atmosfera de ficção científica ou fantasia
Beatrice Campbell, Emma Mackey e David McKenna em 'Nárnia: O Sobrinho do Mago' (Netflix/Sony/Divulgação)
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O primeiro trailer de Nárnia: O Sobrinho do Mago foi divulgado na tarde desta terça-feira, 13, e revelou a abordagem da cineasta Greta Gerwig para uma das sagas literárias infantojuvenis mais célebres da história. Diferente dos filmes lançados entre 2005 e 2010, a nova versão se debruçará sobre o sexto livro publicado por C. S. Lewis e adornará a história com estilização própria das chamadas “rock óperas”, que levam o glamour e a fantasia dos musicais ao máximo

O tom remete a filmes como Tommy (1975) e Jesus Cristo Superstar (1973), o que fica claro no vídeo por meio dos cenários exuberantes e coloridos, assim como pela escolha da música: Stairway to Heaven, da banda Led Zeppelin. Confira:

O Sobrinho do Mago acompanha o garoto Digory (David McKenna) e sua vizinha Polly (Beatrice Campbell) que — tal qual Edmundo, Susana e companhia — encontram uma passagem para o mundo mágico de Nárnia. Também estão confirmados no elenco Carey Mulligan, Daniel Craig, Emma Mackey, Ciarán Hinds e Meryl Streep, que dá voz ao leão Aslan.

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Gerwig explicou a escolha inusitada à revista Empire: “Eu queria alguém que já estivesse acima dos 70 e, portanto, tivesse uma sabedoria que só vem com a experiência, mas que também pudesse canalizar o maravilhamento de uma criança. Outro requisito era ser uma das melhores atrizes da história — e essa lista não é muito longa”. Essa é a segunda parceria entre a cineasta e Streep, sete anos depois de Adoráveis Mulheres.

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