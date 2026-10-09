‘Toy Story 5’, ‘Chico Bento’ e mais: cinco filmes para ver em casa neste Dia das Crianças

O feriado de Nossa Senhora Aparecida coincide com o Dia das Crianças no Brasil e as plataformas de streaming estão recheadas de novidades para maratonar com a família na próxima segunda-feira, 12. Confira cinco dicas:

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Onde assistir: Prime Video

Nesta versão em live-action do amado caipira, Chico Bento se vê diante de um desafio para proteger a adorada goiabeira de Nhô La, que será derrubada com a construção de uma nova estrada na região da Vila Abobrinha. Protagonizado por Isaac Amendoim, o filme acompanha a aventura do garoto e de seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata e Hiro para impedir o projeto de seus algozes.

Toy Story 5

Onde assistir: Disney+

Quinto filme da amada franquia da Pixar, Toy Story 5 acompanha os clássicos personagens Buzz, Woody e Jessie diante de um novo brinquedo: o Lilypad — um tablet ganhado por Bonnie, agora com oito anos, que rouba a cena e passa a propor ideias transformadoras sobre o que é melhor para a dona dos brinquedos. Desesperados com a possibilidade de serem esquecidos, os veterano unem forças para ajudar a menina a interagir com o mundo real e a fazer amizades verdadeiras.

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Como Mágica

Onde assistir: Netflix

Ambientado em um reino animal chamado Vale, o filme de animação conta a história de Ollie, uma pequena criatura da floresta, e Ivy, um pássaro majestoso, que acabam trocando de corpos acidentalmente após um imprevisto envolvendo vagens mágicas. Obrigados a se unir, os dois partem em uma jornada em defesa ao meio ambiente e à própria sobrevivência. A produção é dirigida por Nathan Greno, de Enrolados, e também conta com Michael B. Jordan no elenco de voz original.

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Divertida Mente 2

Onde assistir: Disney+

Aos 13 anos, a garota Riley provoca tumulto na própria mente ao viajar para um acampamento de hóquei com as amigas, onde se sente intimidada e insegura. O momento delicado, é claro, tem consequências na sala de controle de sua mente, e as emoções básicas — Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho — são surpreendidas pela chegada de novos elementos, especialmente a implacável Ansiedade. Rapidamente, fica claro que os inquilinos originais devem se organizar para impedir a novata de destruir a cabeça da jovem, desafio que deságua em uma divertida jornada pela psique adolescente.

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O Menino e a Garça

Onde assistir: Netflix

Vencedor do Oscar de Melhor Animação em Longa-Metragem em 2024, o filme do diretor japonês Hayao Miyazaki acompanha Mahito, um garoto de 12 anos que luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe em um incêndio durante a Segunda Guerra Mundial. Ao conhecer uma garça falante que diz que sua mãe está viva, o menino entra em uma torre abandonada para encontrá-la, mas acaba sendo teletransportado para outro mundo. A opção pode ser dramática demais para crianças muito pequenas, mas é justamente um lembrete de que a juventude jamais pode ser subestimada.

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