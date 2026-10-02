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Cultura

Totia Meireles sem medo de fazer fama com ‘personagem-orelha’

Aos 67 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h23
Totia Meirelles é Wanda em 'Salve Jorge'
Totia Meirelles é Wanda em 'Salve Jorge' (Divulgação/TV Globo/Alex Carvalho/VEJA)
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Totia Meireles sem medo de fazer fama com ‘personagem-orelha’ Priorize VEJA no Google

No jargão televisivo, “personagem-orelha” é aquele que fica ouvindo a protagonista – muitas vezes se lamentar de algo ou prevendo o que vai acontecer nas próximas cenas, para dar ao telespectador exata noção das suas atitudes. Totia Meireles, 67 anos, construiu uma carreira na TV com vários deles. Seja em O Clone (2001), América (2005), Cobras & Lagartos (2006), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2012), A Força do Querer (2017), ou tantos outros. Não é um problema para ela. Pelo contrário. A seguir, o que a atriz acha disso,ao ser questionada no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku):

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Nunca recusei um trabalho. Tudo que pintava, queria abraçar. No início da carreira você quer fazer tudo, quer trabalhar, quer bons personagens, por isso nunca neguei nada. O que vinha, abraçava com todas as forças e fazia. Quando fiz a minha primeira vilã, por causa dos meus personagens anteriores, sendo classe mais alta ou mais baixa, era sempre muito amiga, muito querida. Aí na primeira vilã (em Salve Jorge), as pessoas não ficavam com tanto ódio de mim, porque já tinha crédito na praça por ser uma pessoa bacana. (…) Já fui da Vera Fischer, da Glorinha Pires, já fui personagem-orelha de várias pessoas. A minha carreira na televisão foi de degrau a degrau, entende? Fui subindo devagarinho, nunca estourei em nenhum personagem, mas construí devagar. Era amiga 01, depois passei para personagem com nome, aí no outro trabalho tinha um filho, depois ganhei um cenário”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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