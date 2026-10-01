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Cultura

Totia Meireles sai em defesa de Gloria Perez: ‘Consigo separar posição política da obra’

Aos 67 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h00 | Atualizado em 1 out 2026, 11h14
Duas mulheres sorrindo em close-up. À esquerda, uma mulher de cabelos loiros e óculos, vestindo camisa branca com detalhes pretos. À direita, uma mulher de cabelos castanhos, brinco de pérola e colar, vestindo camisa verde-oliva
Gloria Perez e Totia Meireles (TV Globo/Divulgação/YouTube/VEJA)
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Totia Meireles sai em defesa de Gloria Perez: ‘Consigo separar posição política da obra’ Priorize VEJA no Google

Totia Meireles, 67 anos, fez diversas novelas de Gloria Perez na TV Globo. O Clone (2001), América (2005), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2012) e A Força do Querer (2017) são algumas delas. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a atriz assim fala sobre a fase atual da autora, que demonstra em publicações nas redes sociais um lado mais alinhado com alguns políticos da extrema-direita.

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“Consigo separar posição política da obra, com ela (Gloria) eu consigo, com algumas pessoas consigo. Porque ela já fez tanto, já ajudou tanto esse Brasil… Que nenhum político fez. Ela fazia em toda novela uma ação social muito forte. Salve Jorge, o tráfico de mulheres. O Clone, essa discussão de até onde a ciência pode ir… Tenho uma admiração por ela, pela artista dela, ela é um ponto fora da curva. Não discuto isso (política) com ela. Quer dizer, não sou amiga pessoal da Gloria. Tenho uma relação artística”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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