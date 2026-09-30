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Cultura

Totia Meireles: ‘Já passei por muito assédio’

Aos 67 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 11h00
Mulher de meia-idade, cabelos castanhos ondulados, usa brincos de pérola e colar com pingente, vestindo camisa verde-oliva, em ambiente interno com plantas ao fundo
Totia Meireles em entrevista à coluna GENTE (YouTube/VEJA)
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Com uma carreira marcada pelo trânsito natural entre a televisão e os palcos, Totia Meireles, 67 anos, tem muita experiência e história acumuladas. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela fala que demorou para entender o que era assédio e que agora, com distanciamento, compreende certas atitudes pelas quais passou no passado.

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“Já passei por muito disso… Muito assédio. Era uma menina de 28 anos, entrando na televisão, bailarina, um corpo lindo, nova na tv e aí… aquela coisa, aqueles homens ficavam fazendo gracinha. Só que naquela época, a gente achava que era normal, entende? Isso que era mais louco. Eu saía na tangente, brincava, levava tudo numa grande brincadeira, porque senão não era visto com bons olhos. Não é que ia aceitar, mas você não vai reagir, brigar por aquilo. Olha que loucura. Levava tudo na brincadeira. Hoje em dia paro e penso: ‘Gente, que situações passamos, né? Não chegou a tanto (assédio sexual), mas assim… de olhares e de sedução, a gente achava normal. Atores, diretores…. Hoje em dia, depois que se começou a falar sobre (percebi que era assédio, sim). Quando a gente fala: ‘isso de politicamente correto é um saco’, acho que não, a gente tem que falar, sabe? Não é normal”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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