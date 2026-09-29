Totia Meireles fala da amizade com Claudia Raia, Vera Fischer e Gloria Pires

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Totia Meireles abriu o coração no programa “Um nome, uma frase” da coluna GENTE. A atriz de 67 anos compartilha memórias e opiniões sobre figuras icônicas que marcaram sua trajetória, como Chico Anysio, Glória Pires e Lilia Cabral, além de revelar detalhes emocionantes sobre sua vida e carreira. Não perca!

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Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Totia Meireles, 67 anos, fala o que lhe vem à mente sobre alguns nomes famosos que atravessam, de alguma forma, sua história. É o quadro “Um nome, uma frase”. Assista.

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Chico Anysio. “Foi o primeiro artista com quem gravei na televisão. Um gênio da comédia”.

Glória Pires. “Uma deusa, né? Contracenei muito com a Glorinha. Era a melhor amiga dela na novela Suave Veneno. Tinha uma cena em que ela estava grávida e sentia uma cólica como se tivesse perdido o filho. Acabou a cena e ela continuou, não conseguia sair. Era uma coisa tão impressionante que a gente teve que chamar o médico para atendê-la”.

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Lilia Cabral. “Amo a Lilia. De uma inteligência cênica maravilhosa. Tem um timing de comédia maravilhoso”.

Vera Fischer. “A gente se amou desde a primeira vez. A gente teve uma sintonia muito grande”.

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Cláudia Raia. “Trabalhei muito com a Cláudia. A gente começou junta e ela era assim, desde os 17 anos, fazia uma personagem de 30 e tantos anos. Era danada. Tiro meu chapéu para ela, porque eu vi o crescimento dela, como ela estuda, como leva a sério tudo o que faz”.

Gloria Perez. “Minha madrinha de televisão”.

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José Loreto. “Meu malandro favorito. Loreto é uma coisa mais linda, não foge à luta”.

Jaime Rabacov. “O amor da minha vida. A gente já está junto há 35 anos. A primeira vez que vi o Jaime, olhei para ele e falei: ‘Opa’. Dois dias depois falei para umas amigas: ‘Ele não sabe, mas vou casar com ele’. É o homem da minha vida, a minha metade da laranja”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).