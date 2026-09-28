Totia Meireles explica por que ‘nunca quis ser protagonista’ em novelas

Totia Meireles, 67 anos, construiu uma carreira marcada pelo trânsito natural entre a televisão e os palcos. Na TV, ganhou destaque em novelas como O Clone (2001), América (2005), Cobras & Lagartos (2006), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2012), A Força do Querer (2017), entre outros. Nos musicais, Chorus Line, que marcou sua passagem de bailarina para atriz e cantora, além dos mais recentes, Ópera do Malandro e Mamma Mia. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela conversa sobre os rumos da carreira, a vida sobre os palcos e em frente à câmeras e as amizades que fez ao longo de sua trajetória.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

DE MUSICAL EM MUSICAL. “Na verdade, estava em São Paulo com Mamma Mia, ensaiando a Ópera do Malandro, porque a gente ficou parada por meses. Era ensaiando a Ópera e fazendo Mamma Mia. E agora estou voltando para o Mama, o corpo já está acostumado. São duas coisas tão diferentes, dois personagens tão distintos, mundos totalmente opostos. Então, quando entra no palco, com o cenário, com a música, a personagem, não consegue fugir daquilo”.

CARREIRA CÍCLICA. “Nunca recusei um trabalho. Tudo que pintava, queria abraçar. No início da carreira você quer fazer tudo, quer trabalhar, quer bons personagens, por isso nunca neguei nada. O que vinha, abraçava com todas as forças e fazia. Quando fiz a minha primeira vilã, por causa dos meus personagens anteriores, sendo classe mais alta ou mais baixa, era sempre muito amiga, muito querida. Aí na primeira vilã (em Salve Jorge), as pessoas não ficavam com tanto ódio de mim, porque já tinha crédito na praça por ser uma pessoa bacana”.

Continua após a publicidade

PERSONAGEM-ORELHA. “Já fui da Vera Fischer, da Glorinha Pires, já fui personagem-orelha de várias pessoas. A minha carreira na televisão foi de degrau a degrau, entende? Fui subindo devagarinho, nunca estourei em nenhum personagem, mas construí devagar. Era amiga 01, depois passei para personagem com nome, aí no outro trabalho tinha um filho, depois ganhei um cenário”.

CADÊ A PROTAGONISTA. “Nunca quis ser uma protagonista. Porque acho que dá muito trabalho. Trabalha-se muito, nunca almejei ser protagonista. Queria um bom papel. Mas claro que se me oferecessem, não ia ter coragem de falar ‘não’. Gosto de desafios, mas nunca busquei isso. Tudo que veio, gostei de fazer. Até vir a minha primeira vilã em Salve Jorge. A Wanda foi uma personagem que foi aumentando durante a trama, isso é bem legal. Tenho um certo orgulho. Em várias novelas entrei para fazer uma participação e acabei ficando até o final porque deu certo, deu uma química com quem estava trabalhando”.

Continua após a publicidade

CRISE DAS NOVELAS. “Não é (que elas estejam) fora de moda. Acho que existe muita ofertas. O público, que era direcionado só para aquele canal ou àquele tipo de entretenimento, mudou. O público diluiu. Achei por um momento que (a novela) iria acabar, porque a gente não está fazendo formação de plateia, como se chama em teatro. Os jovens não assistem mais a novelas, muito pouco. Ficam no streaming. O jovem de hoje vai ser o mais velho amanhã. Será que ele vai conseguir assistir à novela? Esse é o grande problema. Sempre que se contar uma boa história com bons atores, vai ter público”.

CONTRATO POR OBRA. “O formato anterior (contrato fixo) era uma segurança. Lógico, você ser contratada, mesmo que não esteja trabalhando, continua ganhando seu salário, não fica preocupada. Hoje em dia, não. Mas dá liberdade ao ator ser contratado por obra. Porque aí se pode fazer cinema, teatro, série, ir para um streaming. Antes eles construíram a nossa carreira, a gente não tinha autonomia, pouquíssimos tinham. Sendo contratado, se chamavam para fazer uma novela, você não podia falar ‘não’. Tinha que fazer, mesmo que se não gostasse do personagem. Hoje em dia, não. Você é dono da sua carreira”.

Continua após a publicidade

ASSÉDIO NA CARREIRA. “Já passei por muito disso… Muito assédio. Era uma menina de 28 anos, entrando na televisão, bailarina, um corpo lindo, nova na tv e aí… aquela coisa, aqueles homens ficavam fazendo gracinha. Só que naquela época, a gente achava que era normal, entende? Isso que era mais louco. Eu saía na tangente, brincava, levava tudo numa grande brincadeira, porque senão não era visto com bons olhos. Não é que ia aceitar, mas você não vai reagir, brigar por aquilo. Olha que loucura. Levava tudo na brincadeira. Hoje em dia paro e penso: ‘Gente, que situações passamos, né? Não chegou a tanto (assédio sexual), mas assim… de olhares e de sedução, a gente achava normal. Atores, diretores…. Hoje em dia, depois que se começou a falar sobre (percebi que era assédio, sim). Quando a gente fala: ‘isso de politicamente correto é um saco’, acho que não, a gente tem que falar, sabe? Não é normal”.

POSIÇÃO DE GLORIA PEREZ. “Consigo separar posição política da obra, com ela (Gloria) eu consigo, com algumas pessoas consigo. Porque ela já fez tanto, já ajudou tanto esse Brasil… Que nenhum político fez. Ela fazia em toda novela uma ação social muito forte. Salve Jorge, o tráfico de mulheres. O clone, essa discussão de até onde a ciência pode ir… Tenho uma admiração por ela, pela artista dela, ela é um ponto fora da curva. Não discuto isso (política) com ela. Quer dizer, não sou amiga pessoal da Glória. Tenho uma relação artística”.

Continua após a publicidade

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).