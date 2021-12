‘Torto Arado’ desbanca autoajuda e é o livro mais vendido do ano na Amazon

O fenômeno nacional Torto Arado, do escritor e geógrafo baiano Itamar Vieira Junior, foi o livro mais vendido da Amazon em 2021, desbancando os sucessos da autoajuda Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, e Do mil ao milhão: Sem Cortar o Cafezinho, de Thiago Nigro, que aparecem na segunda e terceira posição. Rara combinação nacional de prestígio literário e sucesso comercial, o romance regionalista ambientado no interior da Bahia encerra o ano com mais de 170 mil exemplares vendidos, segundo levantamento da lista de livros mais vendidos de VEJA.

No ranking da Amazon, o autor é o único representante nacional da ficção. Dentre os 25 títulos listados, 13 são classificados como autoajuda, com um foco para dicas financeiras que ensinam como “ganhar dinheiro fácil” e gerir novos negócios. A tendência, que vêm crescendo a galope há alguns anos, fortalece o gênero como preferência nacional — ao mesmo tempo em que valoriza a façanha de Vieira Junior, que conseguiu despontar com um romance poético e afiado sobre a vida no sertão baiano. Questionado por VEJA em abril sobre o motivo de tamanho fenômeno, Itamar justificou o sucesso dizendo que “O Brasil quer conhecer o Brasil.”

Publicado originalmente em Portugal, em 2018, Torto Arado narra a história das irmãs Belonísia e Bibiana, que vivem em uma fazenda na Chapada Diamantina. Sem cravar o período em que se passa, o autor transita pela realidade das pessoas que aram a terra sem salário, em troca de moradia, expondo as marcas arraigadas da escravidão e do racismo nos rincões brasileiros. O teor crítico costurado por uma linguagem poética conquistou tanto a crítica especializada quanto os leitores, fazendo de Vieira Junior o primeiro autor brasileiro estreante a conquistar o topo do ranking de ficção na lista de VEJA em uma década.

Entre os autores nacionais, além de Itamar e Thiago Nigro, que aparece na terceira colocação, o ranking ainda inclui o coach Paulo Vieira, autor de O Poder da Ação (20º), e a filósofa Djamila Ribeiro, que aparece em 23º com Pequeno Manual Antiracista, obra de não-ficção com a qual encabeçou a lista em 2020. Já no cenário internacional, George Orwell, que entrou em domínio público esse ano, ocupa duas posições no top 10, com 1984 (4º) e A Revolução dos Bixos (7º). Os livros listados, e outros destaques do ano, podem ser adquiridos com desconto no site entre 27 de dezembro e dois de janeiro.