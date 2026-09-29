Tony Ramos reage ao uso de IA para recriar atores

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Tony Ramos se posicionou contra a inteligência artificial no audiovisual, criticando a recriação de artistas pela tecnologia. O ator afirmou que não permitiria sua própria recriação, classificando a prática como ‘mentir para quem te assiste’. Ele também revelou ter sido vítima de um deepfake, onde sua imagem foi usada indevidamente para vender remédios.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Tony Ramos falou sobre os limites da inteligência artificial (IA) no audiovisual. Ele criticou a prática de substituição ou recriação de artistas por meio da tecnologia, tema que tem gerado debates e greves em Hollywood.

“Em vida, não permitiria [sua recriação por IA] nem a pau. Não quero isso. Acho um horror, acho que isso é mentir para quem te assiste. Isso é um subterfúgio para tentar falar que melhora o custo e melhora a qualidade. Mentira, a qualidade é isso aqui: é carne, é osso, é alma, é vibração”, afirmou no Roda Viva desta segunda-feira, 28.

O artista revela que foi vítima recentemente de uma manipulação feita com inteligência artificial. Na ocasião, um vídeo nas redes sociais mostrava uma deepfake dele, em uma entrevista com Ana Maria Braga, vendendo remédios para a próstata. “Roubaram minha imagem em uma entrevista com a Ana Maria Braga. Dublaram, mal dublado, aliás, e fizeram eu vender um remédio para próstata”, contou.

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