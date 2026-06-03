Tony Ramos será o rosto da nova campanha da Bradesco Saúde, que estreia neste mês, marcando também o retorno do ator ao protagonismo de campanhas publicitárias após mais de uma década. Em Quem Ama Cuida, novela das 21h da TV Globo, o ator interpreta Otoniel, um viúvo aposentado que trabalha em uma banca de flores.

Cliente da empresa há mais de 35 anos, Tony foi escolhido pela relação de longa data com a marca. A campanha, gravada no Caminho Niemeyer, em Niterói (RJ), reforça mensagens de confiança, proteção e cuidado contínuo, com veiculação em TV, mídia digital e redes sociais. “Histórias verdadeiras geram identificação e fortalecem a conexão emocional com o público”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

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