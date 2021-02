Tony Bennett revela que foi diagnosticado com Alzheimer

O lendário cantor de jazz Tony Bennett, 94 anos, revelou em suas redes sociais que foi diagnosticado com Alzheimer. “A vida é uma dádiva, mesmo com Alzheimer. Agradeço a Susan [esposa] e à minha família pelo apoio e à revista AARP por contar a minha história”, escreveu no Twitter.

Segundo a reportagem divulgada pela revista AARP, Bennett apresentou sintomas em 2015 e foi oficialmente diagnosticado em 2016, porém, não falou publicamente sobre a doença e continuou trabalhando.

Susan, esposa do cantor, e o filho, Danny, afirmaram que os médicos o aconselharam a continuar cantando, como um exercício para estimular o cérebro. Ambos se disseram surpresos pela reação de Bennett, que, nos bastidores, ficava confuso sobre onde estaria, mas subia ao palco e logo se apresentava sem demonstrar os sintomas.

O cantor ainda lança este ano a continuação do disco Cheek to Cheek, de 2014, parceria com Lady Gaga. De acordo com a revista, Gaga ficou sabendo do diagnóstico quando gravou com ele essas novas canções, entre 2018 e 2020. As gravações foram registradas para um documentário a ser lançado.