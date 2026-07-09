Tony Bellotto expõe decepção com Roger e Lobão por apoiarem a direita

Em entrevista ao programa Roda Viva na segunda-feira, 6, Tony Bellotto foi questionado sobre colegas dessa época apoiarem retrocessos autoritários. O músico citou Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, e Lobão (este voltou atrás em seu apoio em anos recentes).

“A gente iniciou a carreira juntos, a gente fazia encontros assim e eu lembro que a música Inútil até foi usada na campanha das Diretas Já… o Ulysses Guimarães chegou a citar Inútil como um exemplo do povo reclamar que nós não sabemos escolher presidente e tal. E quando eu vi artistas como o Lobão e o Roger apoiando a direita, eu fiquei muito decepcionado, porque para mim o rock tem muito a ver com a com a liberdade, com uma visão democrática da vida, com o respeito a direitos individuais”.

O guitarrista do Titãs vê como ‘inaceitável’ pessoas defendendo possibilidade de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a presos do 8 de janeiro.

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