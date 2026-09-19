Tonho sofre: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 19/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 152 – sábado, 19
José garante a Teresa que voltará para o Brasil. Marta conversa com Virgínia sobre seu casamento com Mirinho. Onildo garante a Alika que acompanhará a recuperação de Niara. Tonho sofre com a impossibilidade de seu amor por Alika. Campbell nega ajuda a Kênia. Virgínia conta para Graça que Ritinha é filha de Diógenes. Akin diz a Ladisa que precisam encontrar uma forma de resgatar Dumi. Graça distribui os convites para o casamento de Mirinho e Virgínia. José parte para Batanga.