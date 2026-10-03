Tonho revela a Alika sobre descoberta em suas terras: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 03/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 164 – sábado, 03
Virgínia exige que Sebastião a acompanhe na recepção a Jendal. Teresa teme a separação de José, e Niara e Alika a confortam. Nilo e Januário se preocupam com o retorno insuficiente da colheita nas terras de Tonho. Omar confirma que os minérios encontrados nas terras de Tonho são valiosos, e propõe sociedade ao ex-rival. Omar comunica a Fátima sua intenção de namorar Salma. Tonho revela a Alika sobre a descoberta em suas terras e seus planos para o futuro dos dois. Gamba confidencia a Dumi sobre o retorno de José/Zambi. José se encontra com a rainha Menemi. Fátima contraria Miguel e autoriza o namoro de Salma e Omar. Virgínia se prepara para receber Jendal.