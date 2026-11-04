Tonho liberta Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 04/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 191 – dia 04, quarta-feira
Sob o comando de Jendal, Pascoal e os soldados batanguis e ingleses se preparam para lutar contra os rebeldes. Marta diz a Diógenes que sente orgulho do marido, e os dois se reconciliam. Nuru avisa a Jendal que os rebeldes furaram o bloqueio dos soldados batanguis e estão a caminho do palácio. Chinua revela a Alika que a batalha por Batanga começou. Dona Menina prevê a guerra em Batanga e conforta Caetana, que sofre por Tonho. Jendal e José/Zambi comandam seus exércitos. Ladisa é ferida no combate, e Akin se desespera. Omar fere Jendal. Chinua e Oruka reconhecem Tonho. Tonho liberta Alika. Jendal atenta contra Alika.