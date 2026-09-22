Tonho e Alika se beijam: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 22/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 155 – terça-feira, 22
Tonho acolhe Alika, e Caetana reza por Vera/Niara. Tonho e Alika se beijam, e Omar flagra os dois. Chinua alerta Akin e Ladisa sobre o estado de Kênia. Pascoal e Binta iniciam um novo plano para interromper a rebelião em Batanga. Ritinha e Aurelinda pedem para brincar juntas, e Diógenes se incomoda. Mirinho chama Virgínia pelo nome de Lúcia em sua noite de núpcias. Fuad acredita que Salma sente ciúmes de seu interesse por Belmira. Salma pensa em Omar. Fortunato é rude com Manoel, que sofre com o descaso de Ana Maria. Binta pressiona Campbell. Alika sofre ao ver Niara debilitada.