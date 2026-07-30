Tonho e Alika ficam noivos: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 30
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 108 – quinta-feira, 30
Binta descobre que Jendal deseja punir Alika com a morte. Kênia pede que Chinua entregue sua carta a Dumi. Mirinho convence Virgínia a adiar o anúncio da data de casamento. Manoel desabafa com Ana Maria sobre a promoção de Mirinho. Tonho e Lúcia/Alika comemoram quando Viriato garante que dará sua bênção à união dos dois, ao lado de Dona Menina. Dumi vibra ao receber a notícia de que Kênia se juntará a ele, Akin e Ladisa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Tonho se aflige. Mirinho se nega a comparecer à festa de noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Omar pede informações sobre Lúcia a Mirinho e Virgínia. Tonho e Alika ficam noivos.