Tonho desperta: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 26
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 87 – sexta-feira, 26
Onildo revela que o remédio de Tonho foi sabotado, e Lúcia/Alika e Caetana se desesperam. Virgínia insinua a Teresa que seria bom levar o ateliê para fora de Barro Preto. Viriato sofre ao carregar o segredo de confissão de Sebastião, e pensa em alertar Lúcia/Alika sobre as verdadeiras intenções de Virgínia. Kênia reclama com Chinua por ter se tornado refém de Jendal. Niara comenta com Teresa e José sua preocupação com o fato de Tonho ter chamado o nome verdadeiro de Alika na frente de Caetana. Maria Helena pensa em Murilo. Dona Menina tem um mau pressentimento, e todos rezam por Tonho. Tonho desperta e chama por Alika.