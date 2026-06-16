Tonho desmaia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 16
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 80 – terça-feira, 16
Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo afirma que o estado de saúde de Tonho é grave. Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta. Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino. Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.