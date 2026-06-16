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Cultura

Tonho desmaia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 16

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 06h00
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor'
Nicolas Prattes como Mirinho em 'A Nobreza do Amor' (Estevam Avellar/TV Globo)
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Tonho desmaia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 16 Priorize VEJA no Google

Capítulo 80 – terça-feira, 16

Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo afirma que o estado de saúde de Tonho é grave. Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta. Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino. Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.

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