Tonho desabafa: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 7
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 115 – sexta-feira, 7
Virgínia promete uma noite de amor com Sebastião em troca de descobrir a relação entre Omar e Lúcia/Alika. Kênia acredita que Binta esteja mesmo ao lado de Jendal, e nega o convite para jantar com os dois. Tonho desabafa com Casemiro e conta que a família de Lúcia/Alika tem uma dívida com Omar. Ana Maria vai à casa de Manoel e é destratada por Fortunato. José e Omar comentam sobre a possível jazida de tungstênio na região. Virgínia provoca Diógenes na frente de Marta. Binta sugere que Jendal envie Kênia para um convento. Omar revela a Adônis que preferiu guardar seu dinheiro no banco por conta dos cangaceiros. Omar e Alika conversam sobre a retomada de Batanga, quando Tonho chega.