Tonho confronta Mirinho: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 05/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 140 – sábado, 05/09
Mirinho decide ir até o engenho, e Graça conforta o filho afirmando que se livrou do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado. Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta. Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu, e desconfiam. Fortunato garante que encontrará o capanga. Tonho confronta Mirinho. Bourgade seduz Jendal, que pretende fechar negócio com os franceses a despeito da retaliação de Campbell. Fortunato comenta com Manoel que acredita que foi Mirinho quem mandou matar Tonho. Tonho e Caetana pedem para deixar o engenho, e Casemiro anuncia que quem deve sair de casa é Mirinho.