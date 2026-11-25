Zé conta a Vanessa que encontrou o paradeiro de Aroldo. Leandra diz a Bela que está feliz por seu namoro com Gabriel, e Vanessa vê as duas juntas. Sabugo se interessa por um curso técnico no hospital, e Bela promete ajudá-lo. Tom-Tom questiona Bela sobre o pai de Samuca. Clemente sofre com a morte de Alírio, e Próspero se comove com sua apatia. Maike incentiva Toy ser sincero com Lia e a lutar por Leandra, e Toy descobre que seus sentimentos pela residente são correspondidos. Glorinha participa do campeonato de judô e vê Aroldo na arquibancada.