Tom-Tom defende Samuca: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 19/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 82 no ar dia 19, quinta-feira
Vanessa diz a Giovana que encontrará o pai dos filhos de Juli. Gabriel admira a família de Bela. Tom-Tom defende Samuca das provocações de Vanessa. Peixe pede a Diniz que retome o processo pela guarda dos irmãos, mas Vanessa diz para o advogado que tem outros planos. Leandra afirma a Vanessa que apoia o envolvimento de Bela e Gabriel. Ricardo e Sílvia trocam provocações. Toy e Leandra desabafam um com o outro. Hanna ajuda Ítalo na primeira aula de balé. Margô conta a Lucas que Osvaldo, o padrasto de Josi Kéli, desapareceu. Bela incentiva Vitor a apresentar o novo projeto de atendimento para Pérola. Iara encontra a pulseira que Zé deu a Juarez e acredita ser um presente para ela. Vanessa procura Zé e propõe um trabalho ao mecânico.