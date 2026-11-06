Tom pede ajuda a Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 06/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 147 – dia 06, sexta-feira
Pilar reage quando Tiago e Adriana concordam em tirar Ingrid da presidência. Bia procura Otoniel, demonstrando interesse em conhecer melhor o espiritismo. Tiago pede ajuda a Nancy para estreitar sua relação com Adriana. Pedro avisa a César que o pai do médico foi inocentado. Fernando conta a Mau Mau que Otoniel o procurou a fim de afastar os dois. Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer mesada à irmã. André comunica a Adriana e Pedro que descobriram uma parte do dinheiro desviado da joalheria depositada em uma conta em nome de Felipe. Tom pede ajuda a Pilar.