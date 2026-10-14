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Cultura

Tom Morello declara apoio a Lula: ‘Defenda seu futuro contra os fascistas’

'Brasil, o mundo está de olho', alertou o guitarrista do Rage Against the Machine no Instagram

Por Lucas Almeida 14 out 2026, 11h32
Guitarrista de boné e camisa escura, com lenço vermelho no pescoço, toca guitarra elétrica azul e preta, apontando para frente com a mão esquerda. Ele está com a perna direita dobrada e o pé esquerdo apoiado em um amplificador Marshall. Ao fundo, bateria e um telão com projeção colorida, sob luzes de palco azuis e verdes
O guitarrista Tom Morello (@tommorello/Instagram)
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O guitarrista do Rage Against the Machine, Tom Morello, divulgou um vídeo de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite de terça-feira, 13. “Defenda seus direitos, defenda o meio ambiente, defenda seu futuro contra os fascistas, os exploradores e a elite corporativa. Vote em Lula. Poder para o povo”, declarou na mensagem.

“Brasil, o mundo está de olho. Esta não é apenas uma eleição, é uma batalha na linha de frente contra o fascismo e a oligarquia. Quando você vota no Lula, você está votando pela dignidade da classe trabalhadora e enviando uma mensagem aos tiranos de todas as partes de que as pessoas não serão governadas pelo medo”, afirmou Morello na gravação.

A postagem ganhou comentário de Lula: “Obrigado pelo apoio, companheiro Tom Morello! Defender a democracia é garantir voz e poder ao povo”, escreveu a conta oficial do petista no Instagram.

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Essa não é a primeira vez que o ex-integrante do Audioslave se posiciona a favor de Lula. Em 2018, ele se manifestou no Twitter (atual X) na época dos julgamentos que envolveram o político na Operação Lava Jato. “Injusto. Totalmente antidemocrático!”, afirmou sobre o caso. Em 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, postou uma imagem no Instagram escrita “Lula é treze” e comentou: “Amanhã é um grande dia, Brasil! Vamos provar que humanidade é maior que fascismo”.

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