Tom Holland diz que será Homem-Aranha “enquanto o público quiser”

Durante a estreia mundial de Homem-Aranha: Um Novo Dia, na última segunda-feira, 27, Tom Holland deu a entender que esta não será sua última vez vestindo o uniforme do herói. Além de reafirmar seu carinho pelo personagem, o ator disse que continuará interpretando o Homem-Aranha “enquanto o público quiser”, indicando que seu futuro no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) pode durar mais do que o esperado.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Holland falou sobre os dez anos vivendo Peter Parker e revelou que ainda se emociona com a trajetória. “Ainda parece que esta é a minha primeira estreia com esse personagem. Tem sido o presente da minha vida”, afirmou.

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Ao ser questionado sobre até quando pretende interpretar o herói, respondeu em tom bem-humorado: “Farei isso enquanto me quiserem. Então, se este filme for bem-sucedido, acho que veremos!”.

Confira o momento:

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Tom Holland says he’d return for another #SpiderMan film at the #SpidermanBrandNewDay premiere. pic.twitter.com/vHcxmaRO94 — The Hollywood Reporter (@THR) July 28, 2026

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nesta quarta-feira, 29 de julho, nos cinemas brasileiros.