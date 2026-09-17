Tom Hardy: ‘Por trás de todo homem forte existe uma mulher ainda mais forte’

Tom Hardy retorna ao papel do faz-tudo Harry da Souza em Terra da Máfia. A segunda temporada da série estreia nesta sexta-feira, 18, com episódios semanais no Paramount+. Enquanto tenta resolver os problemas da família de mafiosos que controla o norte de Londres, o personagem não consegue resolver as dificuldades no próprio casamento com Jan (Joanne Froggatt). “No fim, por trás de todo homem forte existe uma mulher ainda mais forte, porque a honestidade dela é muito mais autêntica que a dele”, reflete o ator sobre a relação, em entrevista a VEJA.

A produção mostra o casal de mafiosos Conrad e Maeve Harrigan (vividos por Pierce Brosnan e Helen Mirren) lutando para manter o posto de chefes da máfia, enquanto rivais ameaçam fragmentar o império criminoso. Cabe a Harry entender até quando ele consegue resolver os problemas dos patrões, enquanto sacrifica o próprio relacionamento. “Todos nós, em algum momento, temos que prestar contas e perguntar: o que estou fazendo aqui?”, explica o ator sobre o atual momento do personagem.

Durante as gravações, surgiram rumores de que Hardy não voltaria para a produção, por discordâncias com os roteiristas sobre a falta de protagonismo do personagem. Brosnan e Mirren estariam roubando a cena. O ator nega qualquer tentativa de saída. “Faz parte do ofício”, diz ele sobre as notícias. Confira a entrevista:

Harry resolve tudo sem mostrar o que realmente sente. Como aborda essa postura no seu trabalho?

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Todos temos que deixar os sentimentos de lado quando estamos sendo pragmáticos. Acho que é um exercício de contenção profissional que aparece quando as coisas se tornam íntimas demais: o risco de a família ser assassinada, o risco de exposição, o perigo para si e para quem se ama, tudo isso enquanto depende apenas de você para resolver o problema com cuidado.

Como isso afeta o casamento de Harry?

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No trabalho, ele pressiona as pessoas até vê-las quebrar, mas não tem a mesma força para ser honesto com a esposa. No fim, por trás de todo homem forte existe uma mulher ainda mais forte, porque a honestidade dela é muito mais autêntica que a dele. Mas também é assustador quando você passou a vida inteira fazendo uma coisa só e agora se pergunta qual é o seu propósito. É a crise de meia-idade que todo mundo enfrenta, em algum nível. O que os próximos trinta anos vão parecer, vou continuar enfiando um pino quadrado num buraco redondo? Todos nós, em algum momento, temos que prestar contas e perguntar: o que estou fazendo aqui?

Houve rumores de que o senhor sairia da série, mas já foi confirmado para a terceira temporada. O que o fez voltar?

Eu nem saí. Isso faz parte do trabalho. Você vê essas coisas acontecerem e simplesmente não responde, porque aí vira um assunto e depois deixa de ser. Faz parte do ofício.