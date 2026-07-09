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Cultura

Tom expulsa Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 9

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 06h00
Um homem jovem de cabelo cacheado escuro e um homem mais velho de barba grisalha conversam, ambos com expressões sérias. O jovem veste camiseta cinza e jaqueta escura, enquanto o mais velho usa camisa xadrez azul clara e camiseta branca por baixo. Um terceiro homem aparece parcialmente à esquerda, de costas
Maurício (João Victor Gonçalves) e Otoniel (Tony Ramos) em 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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Tom expulsa Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 9 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 45 – quinta-feira, 9

Adriana se decepciona com Pedro. Tom é hostil com Adriana e a expulsa de sua casa quando a encontra conversando com Elenice. Cléber lembra Adriana sobre as obrigações de sua liberdade condicional. Ulisses fica com ciúme ao ver Patrick com Fábia. Lyris agradece a Nicolau por não tê-la abandonado. Otoniel encontra um livro na mochila de Maurício e questiona o neto. Adriana lamenta ao ser comunicada pela atendente da clínica que sua entrevista foi cancelada pelo fato de ela ser uma ex-detenta.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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