Tom expulsa Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 9
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 45 – quinta-feira, 9
Adriana se decepciona com Pedro. Tom é hostil com Adriana e a expulsa de sua casa quando a encontra conversando com Elenice. Cléber lembra Adriana sobre as obrigações de sua liberdade condicional. Ulisses fica com ciúme ao ver Patrick com Fábia. Lyris agradece a Nicolau por não tê-la abandonado. Otoniel encontra um livro na mochila de Maurício e questiona o neto. Adriana lamenta ao ser comunicada pela atendente da clínica que sua entrevista foi cancelada pelo fato de ela ser uma ex-detenta.