Tom Cruise se irrita no set de ‘Missão: Impossível’ por protocolo da Covid

Um dos primeiros a voltar ao set de filmagem e defensor da reabertura das salas de cinema, Tom Cruise se irritou com a equipe de Missão: Impossível 7 ao notar que algumas pessoas não estavam seguindo adequadamente as regras de distanciamento social dos protocolos de saúde impostos pela pandemia.

Em um áudio vazado pelo tabloide inglês The Sun, Cruise grita e ameaça dispensar quem se recusa a cumprir as regras. “Não quero ver isso de novo. Caso contrário, você está demitido. Se eu te vir fazendo isso de novo, você vai se f****”, diz o ator. Segundo o jornal, não se sabe exatamente quais protocolos foram quebrados que irritaram o ator, mas sabe-se que havia uma aglomeração quando a discussão aconteceu.

“Nós somos o exemplo. Hollywood voltou a fazer filmes agora por nossa causa. Porque acreditam que é possível. Passo um tempão no telefone com pessoas do estúdio, com companhias de seguro, produtores, e eles estão de olho no que estamos fazendo. Estamos criando empregos, seu *****”, disse o ator, sem economizar nas palavras de baixo calão. “Depois você pode se explicar para as pessoas que perderem seus empregos. É com isso que eu durmo toda noite, o futuro dessa ***** de indústria. Então já avisei uma vez, não vou repetir. Não vamos fechar essa ***** de filmagem, entenderam?”

As filmagens do próximo filme da franquia Missão: Impossível ocorrem na Europa. No início do ano, o longa foi o primeiro a fechar o set, em fevereiro, enquanto gravava na Itália, que logo se tornou epicentro da doença. Mais tarde, voltou a adiar as filmagens, em outubro, retornando à ativa recentemente na Inglaterra.