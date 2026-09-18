Tom Cruise conta bastidor de encontro com Taylor Swift em jogo dos Chiefs
Astros estavam juntos nesta segunda-feira, 14
Imagens de Taylor Swift e Tom Cruise conversando durante a partida entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos, na segunda-feira, 14, viralizaram nas redes sociais. A presença das duas estrelas chamou a atenção e despertou a curiosidade sobre o assunto da conversa. Durante entrevista ao programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nesta quinta-feira, 17, o ator revelou o que os dois falavam durante o jogo.
“Ela estava me ensinando sobre futebol. Primeiro de tudo, ela é um gênio. Eu a acompanho desde que ela era criança. Nós também conversamos sobre música e filmes. Ela é engraçada, tem um ótimo senso de humor. Também é uma escritora brilhante, diga-se de passagem. Uma musicista e diretora brilhante, muito talentosa”, respondeu o ator.
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