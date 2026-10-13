Tom arma para Pedro: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 13/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 127 – dia 13, terça-feira
Pedro descobre um rastreador em seu carro. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Ademir pede ajuda a Pilar para sair do país. Iuri e Adriana presumem que Pedro pode estar em perigo. Tom arma para Pedro. Silvana não aprova a aproximação de Tiago com Nancy. André descobre com o que Diná trabalhava e como ela conheceu Arthur. Iuri e Adriana veem quando o carro de Tom bate no veículo de Pedro, que sai da pista. Tom avisa a Pilar que o serviço foi feito. Adriana salva Pedro.