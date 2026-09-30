Tom aceita uma missão contra Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 30/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 116 – quarta-feira, 30
Tom aceita uma missão contra Adriana a mando de Pilar. Adriana avisa a Nancy sobre sua intenção de se aliar a Tiago. Tom leva Elenice para jantar e agride garçom por ciúme. Otoniel descobre que Francesca foi assassinada. Andréa não gosta quando Pilar comunica que organizará seu jantar de noivado com Rafael. Nancy conta a Tiago que Silvana namorou Laurentino. Rosa fica preocupada com o sumiço de Elenice e Tom. Elenice avisa a Rosa que Tom foi preso, e pede à mãe para falar com Cléber. Cléber ajuda Elenice. Carolina não aceita o fato de Fábia ter tirado o dinheiro de Ulisses. Adriana afirma a Nancy que precisa de Tiago a seu lado na joalheria.