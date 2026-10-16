Todos temem que Jendal atente contra a vida de Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 16/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 175 – dia 16, sexta-feira
Jendal permite que Alika veja Niara antes de partir para Batanga. Chinua e Dumi convencem Kênia a se esconder da guarda real. Diógenes ameaça Mirinho, que decide se unir novamente a Virgínia na casa do sogro. Todos temem que Jendal atente contra a vida de Alika. Bartô decide oferecer a Jendal o título de cidadão de Barro Preto. Jendal afirma a Sebastião que é Virgínia quem receberá a recompensa pelo paradeiro de Alika. Fortunato impede que Nazário liberte Tonho e Omar. Nilo desconfia de Severino. Alika visita Niara, que lhe presenteia com o amuleto de Shaka. Caetana descobre que Tonho tem o mesmo amuleto sagrado que Alika.